Barcelona lidera el primer projecte europeu de recerca i innovació sobre resiliència urbana

RESCCUE és el primer projecte europeu de recerca i innovació sobre resiliència urbana a gran escala, on el grup Suez ha exercit de coordinador i com a tal ha organitzat l'esdeveniment en línia "Barcelona, ciutat resilient" aquest dimarts. En aquesta trobada s'han presentat els principals resultats de el cas d'estudi de Barcelona als grups d'interès locals amb l'objectiu de promoure la seva aplicació en altres ciutats.

















Més de la meitat de la població mundial viu en àrees urbanes, una proporció que creixerà en els propers anys. En aquestes zones, els impactes del canvi climàtic poden afectar els serveis urbans bàsics, com el subministrament d'aigua o energia. En conseqüència, les repercussions de cada esdeveniment extrem depenen de la preparació de les urbs per respondre a aquestes amenaces.





Per això, les ciutats estan prenent cada vegada més mesures per ser més resilients, és a dir, per anticipar, resistir i recuperar-se amb el menor dany possible enfront d'impactes relacionats amb el canvi climàtic.





El projecte RESCCUE ha proporcionat un conjunt de models i eines per analitzar la resiliència urbana basats en un enfocament multisectorial que integra els diferents serveis urbans i s'ha validat en tres ciutats diferents: Barcelona, Lisboa i Bristol, on s'ha realitzat la primera aplicació de els resultats per garantir que el producte final sigui complet, de qualitat i de fàcil aplicació en altres ciutats.





















BARCELONA MILLORARÀ AMB LES DADES DE RESCCUE EL SEU PLA CLIMA





A Barcelona, RESCCUE ha proporcionat a la ciutat el coneixement i la informació

necessària per actualitzar i millorar la seva Pla Clima . En ell han participat Suez, Cetaqua, el Centre Tecnològic de l'Aigua, l'Ajuntament de Barcelona, ONU-Habitat, la Fundació per a la Investigació de Clima (FIC), l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC), la Universitat d'Exeter i Endesa.





Un dels resultats més destacats ha estat la millor comprensió dels vincles entre els serveis de la ciutat per fer front als esdeveniments climàtics.









Aquests resultats s'utilitzaran per planificar accions d'adaptació climàtica, com ara la implementació de diferents sistemes basats en la naturalesa per retenir una major quantitat d'aigua durant futurs esdeveniments de pluja extrems i moderats reduint els impactes produïts per inundacions i contaminació al medi receptor.

















Durant la trobada, s'ha destacat la importància de la resiliència urbana per a Barcelona, així com la necessitat de la col·laboració entre tots els actors implicats i, en particular, la col·laboració publicoprivada entre administracions i operadors de serveis urbans per fer front junts a l' canvi climàtic.





RESCCUE: UN PROJECTE EUROPEU DE COL·LABORACIÓ PÚBLIC-PRIVADA QUE VOL AJUDAR A FRENAR EL CANVI CLIMÀTIC





El projecte RESCCUE ha contribuït al desenvolupament de solucions per millorar la resiliència de les ciutats i fer front a el canvi climàtic gràcies a la cooperació de 17 socis. Un exemple de col·laboració emmarcat en un projecte de recerca europeu que permet una implementació propera a el mercat del R + D + I, proporcionant solucions que ens acostin als objectius del Green Deal o Pacte Verd europeu.





Sota la coordinació de Suez, el consorci del projecte RESCCUE està format pels ajuntaments de les tres ciutats en què s'han validat els resultats: Barcelona, Lisboa i Bristol; l'agència de Nacions Unides ONU-Habitat; empreses de serveis urbans, com Endesa, EDP Distribuição, Águas de Portugal i Wessex Water; els centres de recerca Cetaqua, Centre Tecnològic de l'Aigua, la Fundació per a la Investigació de Clima (FIC), el Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) i l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC); la Universitat d'Exeter i l'École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) per part del món acadèmic i les PIMES Hidra i UrbanDNA.









El passat 20 i 21 d'octubre, RESCCUE va organitzar la conferència en línia Urban Resilience in a context of Climate Change (URCC), en què prop de 550 professionals de més de 60 països diferents van abordar la resiliència urbana i el canvi climàtic des de diferents perspectives.













En aquest esdeveniment es va constatar la necessitat d'un enfocament holístic i multisectorial per millorar la resiliència de les ciutats. Així mateix, es va destacar el paper del projecte RESCCUE com a catalitzador en l'àmbit de la resiliència urbana, sent un punt de partida de referència a Europa que ara els diferents actors clau presents en la conferència han de prendre el relleu per avançar cap a ciutats cada vegada més resilients.









DESCOBREIX EL PROJECTE RESCCUE