Líneas Rojas denuncia que eliminar la vehicularitat de l'espanyol "és un atac contra la seguretat jurídica" de les famílies

L'associació esquerrà Línea Rojas ha denunciat que "l'eliminació de la vehicularitat de l'idioma espanyol és un atac contra la seguretat jurídica, i un greu error". Des del grup creuen que "desarma les famílies què en exercici dels seus drets" i per això "sol·liciten un augment de les classes dels seus fills en l'idioma comú de tot el territori nacional".





En Líneas Rojas assenyalen que "des de fa ja molts anys el separatisme català treballa per eliminar l'idioma espanyol de les escoles catalanes, i això l'ha enfrontat a la societat civil, què mitjançant recursos judicials, ha aconseguit que es declarés inconstitucional l'obligació de que els fills de les famílies castellanoparlants rebin l'educació en el mal anomenat model de "immersió lingüística" que no és altra cosa que un model escolar monolingüe en català ".





Denuncien que el model d'immersió lingüística "provoca unes grans bosses de fracàs escolar en els nens de famílies estrangeres i castellanoparlants, sobretot de classe treballadora". Asseguren que "Aquests efectes han estat acreditats en nombrosos estudis educatius, i investigacions, i suposen un atemptat greu contra la igualtat d'oportunitats, perpetuant una situació de dominació econòmica i social de la classe benestant catalanoparlant".





Des Líneas Rojas expliquen que "la UNESCO té clares quines són les directrius per a una escola de qualitat amb bon resultat: els primers anys han de ser en llengua materna principalment i introduir la segona llengua de mica en mica, fins arribar a un sistema bilingüe / multilingüe".





Per això, proposen que el Govern modifiqui la llei obligant a "totes les comunitats autònomes hauran d'afegir en els fulls de preinscripció un apartat on figuren les possibles preferències de llengua de les famílies".





Segons resen en el comunicat, "en aquesta llista de preferències ha de figurar com a mínim l'opció de que totes les llengües oficials en el territori tinguin un 25% d'hores lectives, i una altra opció on es pugui sol·licitar que estiguin en pla d'igualtat, és dir les mateixes hores lectives en cadascuna de les llengües oficials; abandonant així de l'etapa de discriminació positiva dels anys 80, per arribar en aquesta nova etapa a la convergència lingüística de l'50% ", demanden.





En Líneas Rojas exiquen a "tots els grups parlamentaris d'esquerres que s'estableixin en la llei els necessaris mecanismes de compliment de la mateixa, respectant la Constitució i les recomanacions pedagògiques de la UNESCO; evitant una nova confrontació social a les AMPA de les escoles".