Els dos equips dels PGE: Sánchez perd l'esperança de pactar amb un Cs cada vegada més arraconat

Ciutadans va deixar ben clar que no volia estar en uns pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb ERC i EH Bildu. La líder de la formació taronja, Inés Arrimadas, no va presentar dimecres cap esmena als PGE -tot i les pressions per part de la dreta per que sí ho féssim, amb la intenció de negociar i amb l'esperança d'arribar a un acord amb el govern.









Seguint la línia de fa mesos, Arrimadas també va deixar clar que podia pactar amb Sánchez però que mai estarà en la mateixa línia ideològica que Iglesias.





El sentiment és recíproc, ja que Pablo Iglesias ha intentat durant les últimes setmanes crear vincles tant amb ERC com amb EH Bildu amb l'objectiu d'aconseguir una majoria que faci innecessària la participació de Ciutadans en els PGE. Dimecres, durant el debat a les esmenes a la totalitat dels PGE, el líder de Bildu, Arnaldo Otegi, va anunciar que estava disposat a votar sí en els pressupostos. Aquest gest, juntament amb l'actitud també propera al govern d'ERC, deixaria de banda a Ciutadans.





Tot i que Arrimadas no va presentar cap esmena, dimarts va començar a amenaçar amb sortir del grup disposat a negociar els pressupostos si el govern no retira l'esmena a la llei d'educació que converteix el castellà en llengua no vehicular a Espanya, cosa que des del govern de coalició han descartat. Així doncs, és possible que la formació taronja acabi formant part del grup en contra dels PGE, juntament amb el PP, Vox, Junts, la CUP, CC i Foro, que demanen la retirada de el projecte al govern.





L'anunci d'Otegi dimecres, que es va acostar molt al govern perquè va dir haver notat una bona "receptivitat" respecte a les seves propostes, podria ser el cop que decanti la balança per a Ciutadans.





Els interessos de Sánchez i Iglesias

Pablo Iglesias i Pedro Sánchez no tenen els mateixos objectius. D'una banda, Iglesias s'acosta als grups d'esquerra en la majoria de temes centrals, mentre que Sánchez intenta equilibrar l'Executiu pactant amb la centredreta.





De fet, Iglesias fa setmanes que intenta que l'acord entre Ciutadans i Sánchez no es produeixi per acostar-se de nou a la majoria de la investidura. Ell aposta per ERC i EH Bildu, socis que tenen molt a demanar al govern. Al conèixer la notícia de l'apropament de Bildu, Iglesias va assegurar que s'imposava "el sentit comú". "Portem mesos dient que era inviable el suport de Ciutadans a uns pressupostos d'un govern de coalició d'esquerres", va explicar.





Sánchez, per la seva banda, prefereix tenir a Ciutadans prop per diversos motius: perquè allunyar-se de l'esquerra independentista suposa no haver de cedir en tantes negociacions amb ells i perquè un pacte amb Cs li permet també tenir altres opcions de govern en cas de tornar a guanyar les eleccions en un futur. Iglesias ho sap i per això intenta reforçar el pacte PSOE-Unides Podem amb els grups independentistes, un bloc que espera funcioni no només per als PGE sinó en qüestions centrals en el programa polític i legislatiu de govern en coalició.









En aquest sentit, després de les declaracions de Bildu, Iglesias ha assegurat que "la disponibilitat d'EH Bildu per votar sí als PGE és una bona notícia. Demostra responsabilitat i compromís per avançar amb polítiques d'esquerres. El bloc d'investidura es reforça i serà de legislatura i de direcció d'Estat ".





Des del govern han deixat clar que no negociaran l'esmena de llei d'educació pactada amb ERC, ja que això implicaria perdre el seu suport. A més, consideren que un canvi així no afectarà l'educació catalana, només consolidarà la immersió lingüística. "Al final estem parlant que el castellà estarà a totes les aules, però que també es reconeixerà la Constitució en el respecte al valencià, a el gallec o al català", va assegurar dimecres Susana Díaz, que va explicar que el símbols comuns "són de tots, i han d'ajudar-nos a tots a que ens sentim part d'un país".









Ciutadans, que rep cada vegada pressions més fortes tant de dins del seu partit com d'altres formacions -dimecres Santiago Abascal va assegurar que els pressupostos porten la signatura d'ETA-, creu que l'anunci d'Otegi és una estratègia d'Iglesias i els morats per que surtin del pacte, però asseguren que seguiran a la taula de negociació fins que el govern decideixi amb qui pactar. Arrimadas va demanar a Sánchez que triï ja: "Aquí hi ha una part del govern que vol recolzar-se en Bildu i en ERC i una altra part en Cs. Sánchez va haver de triar. Nosaltres hem demostrat serietat, lleialtat, hem negociat estats d'alarma", li va dir dimecres a el president de govern.





La formació taronja busca un espai polític diferent al del PP, més cap al centre, amb l'objectiu de recuperar a part del seu electorat. Per això va acceptar apropar-se al govern quan, en un moment en què ERC va votar en contra de la pròrroga de l'estat d'alarma, l'Executiu va creure que perdria els seus suports també per als PGE. En aquest moment, des del govern van buscar el suport de Ciutadans tant per a la pròrroga l'estat d'alarma com per als pressupostos, que en part van dissenyar pensant en el possible vot de Cs. Però cada vegada queda més clar que un pacte de govern on hi ha la formació d'Arrimadas i les formacions independentistes és inviable, de manera que l'Executiu haurà de decantar-se per un bàndol o un altre.