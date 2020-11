María Jesús Montero critica al PP per l'esmena de totalitat als PGE

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha criticat que el Partit Popular hagi presentat una esmena de totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat de 2021 "sense cap tipus de fonament".









"El PP presenta una esmena a la totalitat sense cap tipus de fonament, no s'entén que el PP prefereixi continuar amb uns pressupostos prorrogats de l'any 2018, que per res serveixen al moment actual", ha assenyalat la ministra.





Així ho ha manifestat aquest dissabte Montero, després que el president de PP, Pablo Casado, hagi anunciat aquest divendres que el Grup Popular ha presentat una esmena de totalitat al projecte de PGE, perquè, segons la seva opinió del popular, es tracta d'unes comptes "nocives" que posen un "pal a la roda de la recuperació econòmica".





En aquest sentit, la ministra portaveu ha lamentat que el PP "s'oposi com fa sempre" amb aquesta política "de confrontació a qualsevol iniciativa" impulsada pel Govern "amb independència que saben perfectament que és el millor per al conjunt de ciutadans" .





Per això, ha convidat a totes les forces polítiques a que "realment estudiïn" el projecte de Pressupostos i que aportin esmenes que "enriqueixin" el debat final i que "permetin millorar" els comptes públics. "Els animem a que facin pinya en aquest moment inèdit de país", ha dit.





Així mateix, Montero ha ressaltat la importància de la setmana que ve, ja que dimecres i dijous es discutirà l'aprovació de les properes comptes públics. "Estem confiats en superar aquestes esmenes a la totalitat que presentaran algunes formacions polítiques", ha assegurat.





Per a la ministra d'Hisenda, aquests Pressupostos són "imprescindibles" per a la recuperació social i econòmica de país, així com per "blindar" la sanitat pública i per als nens. "Hem de acompanyar el sistema educatiu perquè pugui superar en el menor termini possible aquesta situació, a l'igual que cobrir al conjunt de ciutadans perquè ningú es quedi enrere", ha precisat.





Igualment, ha ressaltat que aquests Pressupostos són "imprescindibles" per impulsar el creixement econòmic. Així, ha indicat que hi ha tot un seguit de programes i iniciatives destinades a "protegir" a les petites i mitjanes empreses, "sobretot perquè puguin sortejar els obstacles de la crisi sanitària i econòmica".





D'altra banda, Montero ha defensat que han de "aprofitar les oportunitats" dels 27.000 milions d'euros dels fons europeus i ha assenyalat que "seria impensable" que Espanya desaprofités l'oportunitat d'incorporar per a aquest anys uns fons "que permetran accelerar tots els canvis importants ".