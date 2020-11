El PP presentarà mocions a Madrid perquè el PSOE canviï l'esmena al castellà

El Partit Popular ha anunciat que en els pròxims dies presentarà mocions en tots els ajuntaments de la Comunitat de Madrid perquè el PSOE es retracta davant la seva falta de suport en la defensa del castellà com a llengua vehicular en l'educació.













Així ho ha assenyalat el portaveu del PP a l'Assemblea de Madrid, Alfonso Serrano, a l'arribar a Ple, on ha lamentat que no hagi sortit endavant una declaració institucional que comptava amb el vistiplau de Vox i Cs per donar suport al castellà a l'ésser vetada pel PSOE.





"Entenem els complexos amb el nacionalisme del PSOE a Catalunya, i al País Basc, que veiem amb qui coqueteja, però mai esperàvem que el PSOE a Madrid fora a tenir complexos parell donar suport una cosa tan senzilla i que recull la Constitució, que és el deure i el dret a conèixer l'espanyol i que sigui sent considerada llengua vehicular en el sistema educatiu ", ha subratllat.





Per tant, Serrano ha anunciat que el seu partit presentarà mocions en tots els ajuntaments madrilenys perquè el PSOE es retracti "davant el conjunt dels madrilenys".