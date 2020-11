González Laya no veu cap novetat en l'esmena que elimina el castellà com a llengua vehicular

La ministra d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arancha González Laya, ha assegurat aquest dijous que els "alumnes poden estar tranquils" i que seguiran "sent educats d'acord amb la Constitució" després de la polèmica al voltant de la polèmica de l'eliminació del castellà com a llengua vehicular.









En una entrevista a Onda Cero, recollida per Europa Press, Laia s'ha mostrat sorpresa per les reaccions a l'esmena que els grups parlamentaris de PSOE, d'Unides Podem i d'ERC van presentar a la reforma de la llei educativa (l'anomenada 'llei Celaá ') que contempla l'eliminació del castellà com a llengua vehicular.





"El que diu és que les administracions educatives garanteixen el dret a rebre ensenyaments en castellà i les altres llengües cooficials en els seus territoris de conformitat amb la Constitució, els Estatuts d'autonomia i la normativa vigent. Francament, què hi ha de nou en aquesta esmena ? ", s'ha preguntat.





En aquest sentit, la ministra ha descartat que hi hagi res "revolucionari" dins de l'esmena, sinó més aviat "una garantia per als alumnes a rebre l'educació d'acord" a la legalitat. "Atinguem al que diuen la Constitució, l'Estatut d'autonomia i la normativa aplicable", ha repetit.





Així, i després de les advertències de l'oposició sobre la inconstitucionalitat de l'esmena, González Laia ha deixat clar que "tots els alumnes poden estar tranquils", perquè seguiran "sent educats d'acord" a la Carta Magna, que és la "norma" que els espanyols es van donar per "regir" la vida.