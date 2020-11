PSOE, Podemos i ERC presenten una esmena per eliminar el castellà com a llengua vehicular

Els grups parlamentaris de PSOE, d'Unidas Podemos i d'ERC han presentat una esmena conjunta a la reforma de la llei educativa (l'anomenada 'llei Celaá') que contempla l'eliminació del castellà com a llengua vehicular, segons confirmen fonts parlamentàries.





La iniciativa, impulsada per ERC, pretén introduir la possibilitat que les comunitats autònomes puguin determinar quina és la llengua vehicular del seu territori en l'àmbit educatiu, tot i que l'educació en castellà, segons destaquen fonts parlamentàries, estaria garantida.





L'objectiu és, d'una banda, blindar la immersió lingüística a Catalunya, garantir el coneixement de totes les llengües cooficials de l'Estat i que la mesura tingui encaix constitucional.





El text, que encara no està tancat, se sotmetrà a votació aquest dijous a la Ponència de la Comissió d'Educació de Congrés, on aquest dimarts s'estan debatent les esmenes presentades a la reforma de la LOMCE, que ascendeixen a més d'un miler.





El projecte de reforma no recollia aquesta opció, a l'establir que "les administracions educatives han de garantir el dret dels alumnes i les alumnes a rebre ensenyaments en castellà, llengua oficial de l'Estat, i en les altres llengües cooficials en els seus respectius territoris", així com que "el castellà i les llengües cooficials tenen la consideració de llengües vehiculars, d'acord amb la normativa aplicable".





L'actual llei d'educació (l'anomenada 'llei Wert') també recull que: "El castellà és llengua vehicular de l'ensenyament a tot l'Estat i les llengües cooficials ho són també en les respectives comunitats autònomes, d'acord amb els seus Estatuts i normativa aplicable ".





A L'ESPERA

La ministra portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha cridat a la prudència, atès que encara no s'ha votat: "Cal esperar als debats que s'estan produint en la pròpia Comissió a que arribem a un consens el més ampli possible per que hagi perdurabilitat de la llei en els propers anys. Cal dialogar amb el conjunt de forces polítiques per intentar consensuar un text que reconegui la llibertat, la diversitat i la situació que vivim a casa nostra, tant en termes de pluralitat cultural, pluralitat lingüística ... la capacitat, per tant, que cada un, en funció de la igualtat d'oportunitats, es pugui expressar en les condicions que assenyala la seva territori ", ha assenyalat a l'ésser preguntada per aquest tema en la roda de premsa posterior a l' Consell de Ministres.





Montero ha tancat el tema recordat que "una llei d'educació no és una llei més", sinó que "és una de les lleis més importants" que està actualment impulsant el Govern en aquesta legislatura.





També s'han manifestat sobre aquesta qüestió des Unides Podem, soci de Govern del PSOE. El portaveu de la formació a la cambra baixa, Pablo Echenique, ha assegurat al Congrés que Unidas Podemos no està en contra de la immersió lingüística a Catalunya perquè "garanteix la igualtat d'oportunitats per a les famílies treballadores", si bé ha reconegut que no coneix els detalls de l'esmena.