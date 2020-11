La pandèmia ha canviat el mitjà de transport del 30% dels barcelonins

El 30% dels ciutadans de Barcelona ha canviat la seva manera de transport habitual a causa de la pandèmia i les maneres individuals, com anar a peu, amb bicicleta o amb cotxe, són els que atrauen més usuaris, especialment aquest últim.













Així s'extreu de l'estudi del Racc 'La mobilitat a Barcelona en la nova normalitat', presentat aquest dijous en roda de premsa pel president de l'entitat, Josep Mateu, i el director de la Fundació Racc, Lluís Puerto.





El 20% dels habitants de Barcelona i l'àrea metropolitana que tenen una ocupació teletreballen cada dia i un 20% addicional combina treball presencial i teletreball, el que representa 1,12 milions de desplaçaments diaris menys que abans de la pandèmia.





L'informe també constata que la qualitat de l'aire ha millorat, fins i tot en les estacions de mesura ubicades en zones de trànsit: el diòxid de nitrogen (NO2) s'ha situat en nivells que compleixen els indicadors fixats per la UE i l'OMS, i les emissions de PM10 també s'han reduït sota el llindar que recomana la UE.





Les mesures més ben valorades en l'espai públic són el control sanitari en el transport públic i l'increment de la xarxa ciclista, mentre que les que generen un "rebuig majoritari" són les que limiten l'estacionament del vehicle privat.





Segons el Racc, els nous espais a les calçades habilitats per als transeünts generalment no s'usen, amb un 0,5% a la Via Laietana, un 4% a la Gran Via, un 13% al carrer Consell de Cent i un 16 % a Rocafort, amb l'excepció del carrer Girona, on prop de la meitat sí que ho aprofita (48%), de manera que l'entitat demana mantenir aquesta última i retirar les que no han funcionat.





L'estudi inclou 1.600 enquestes a ciutadans residents a l'àrea metropolitana de Barcelona i més de 60.000 observacions a persones que es desplaçaven en diferents modes de transports, realitzades durant el mes de setembre d'aquest any.





SEGURETAT I COMPETITIVITAT

El Club defensa una mobilitat més segura i sostenible "que també sigui compatible" amb el progrés econòmic, de manera que proposa minimitzar el volum de desplaçaments i distribuir-los en el temps, dotar la micromobilitat --bicicletes i patinets-- de seguretat en els desplaçaments interns de la ciutat i generar un sistema de transport públic competitiu i fiable.





També recomana implantar un sistema d'avaluació de les actuacions d'urbanisme dinàmic, impulsar la mobilitat compartida, fomentar l'ús racional i eficient del vehicle privat i reformar el sistema de distribució de mercaderies.





En concret, demana eliminar prioritàriament les 'voreres-bici' baixant els carrils a la calçada i assegurar el compliment dels límits de velocitat per part de tots els usuaris, així com reduir la velocitat dels vehicles de mobilitat privada amb campanyes de conscienciació.





També ha proposat rebaixar les tarifes del transport públic en hores de menor ús per aplanar l'hora punta i mantenir al màxim les seves freqüències, així com destinar espai dels vagons a bicicletes i patinets per facilitar la intermodalitat.





Demana impulsar la mobilitat compartida incrementant les llicències per estendre els serveis als municipis de la primera corona, així com integrar-la amb els títols de transport públic, a més de generar una xarxa d'estacionaments dissuasius a les estacions de transport públic metropolitanes (park & ride).





Superilles

Preguntat pel pla de Govern municipal anunciat aquest dimecres per convertir l'Eixample en una 'gran supermanza' a deu anys vista, Mateu ha sostingut que l'han de estudiar i ha defensat que qualsevol mesura que es prengui s'ha de consensuar amb tots els actors perquè l'Eixample és molt important per a la ciutat i la convivència.





"Serà molt important fer grups d'experts per poder prendre una decisió que és molt important per a la ciutat de Barcelona i que no es pot prendre de manera precipitada", ha afegit.