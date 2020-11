Jéssica Albiach critica que Aragonès reparteixi "carnets de catalanitat"

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, d'anar "repartint carnets de catalanitat" quan els altres partits li fan propostes.









"Per al senyor Aragonès no som prou catalans i catalanes", ha lamentat aquest dissabte durant el Consell Nacional telemàtic de Catalunya a Comú.





Així, ha exigit a Aragonès que es retracti per, segons ella, haver-los acusat de ser una delegació de l'Estat, quan --ha dit literalment-- Catalunya té pressupostos gràcies a ells.

Albiach ha afegit que "una força d'esquerres i progressista s'hauria d'allunyar de posicionaments identitaris, i treballar per la col·laboració i una sortida progressista a la crisi".





També ha reivindicat que els comuns, per exemple, "han aconseguit que en l'acord dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) hi hagi una inversió històrica per a Catalunya", i que el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també ho veu així.





Per a ella, les propostes de la Generalitat d'ajuda als autònoms "s'assemblen més als jocs de la fam que a unes polítiques públiques reals", i a més ha acusat la Conselleria de Salut d'externalitzar serveis bàsics.





I ha advertit que la ciutadania està fent grans sacrificis, mentre que el Govern "està donant batzegades, improvisant, barallant-se constantment i tancat en si mateix".





Albiach ha traslladat el seu suport a l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), Lídia Muñoz, que ha rebut aquesta setmana "insults masclistes, fastigosos i covards" en les xarxes socials.