El PDeCAT comença el seu programa electoral

El president del PDeCAT, David Bonvehí, ha anunciat aquest dissabte en una roda de premsa telemàtica que la formació ha començat a redactar el programa electoral per a les pròximes eleccions a Catalunya, amb les propostes sectorials i territorials que han estat recollint.









La seva redacció queda en mans dels 15 equips que tracten els àmbits sectorials de el partit, unes 200 persones, amb el lideratge del membre de la comissió executiva i diputat al Parlament, Lluís Font, acompanyat de tota la direcció.













Bonvehí preveu que el programa estigui acabat abans d'acabar l'any, ha explicat després de reunir amb els responsables sectorials de el partit i la candidata del PDeCAT, Àngels Chacón.





A la reunió sobre el programa electoral han aprofundit "en trobar fórmules per lluitar contra l'exclusió social" i també s'ha parlat d'educació, fracàs escolar, cobertura de les necessitats bàsiques i creació d'ocupació de qualitat.





BARCELONA

Preguntat pel cessament de cinc consellers municipals de Barcelona per part de JxCat, Bonvehí ha assegurat que el PDeCAT "hagués volgut continuar sumant amb Junts" i els ha agraït la seva feina.





Assegura que dilluns començarà també el treball per preparar el programa per a les eleccions municipals a Barcelona previstes per al 2023 i que a finals de la setmana que s'encarregarà també a nivell territorial.