La Comunitat de Madrid atorgarà la Gran Creu de l'Ordre del Dos de Maig a Rafa Nadal

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciat aquest dissabte que el Consell de Govern va concedir al tennista Rafael Nadal la Gran Creu de l'Ordre del Dos de Maig, un reconeixement que fa el Govern regional a persones o institucions amb conductes exemplaritzants que han destacat pel seu servei a la ciutadania en diferents àmbits.









Així ho ha avançat la presidenta madrilenya després de visitar avui els municipis de

Guadalix de la Sierra i Patones de Abajo, on ha explicat que va donar ordre per iniciar tots els tràmits per a l'adjudicació "de la més alta distinció de el reconeixement".





En concret, s'elevarà un informe a el Consell de Govern en la pròxima reunió de dimecres per aprovar la decisió. En aquest cas, la Gran Creu l'atorga el Consell de l'Ordre, presidit per Díaz Ayuso i integrat per tot el Consell de Govern.





Per a la presidenta, Nadal és "un dels millors esportistes de la història, si no el millor" que hi ha hagut i ha destacat que la seva trajectòria està "carregada de valors i esforç" que tant necessiten ara "recordar tots els madrilenys i la resta d'espanyols "que vivien" una situació tan difícil "de pandèmia.





Ayuso ha traslladat a Nadal el seu "agraïment i reconeixement" per la seva persona i ha indicat que espera poder-lo rebre a la Reial Casa de Correus en un "temps breu" per poder imposar-li aquest "merescudíssim guardó". "És un motiu de satisfacció, orgull i alegria", ha reiterat la presidenta de la Comunitat de Madrid.





Per la seva banda, a través del seu compte de Twitter, el vicepresident regional, Ignacio Aguado, ha ressaltat de el tennista que és "una llegenda viva de l'esport" i que "representa com ningú la 'marca Espanya' i els seus valors com a persona li fan ser algú excepcional ".



"Per això és un honor poder lliurar-li la Gran Creu de l'Ordre del Dos de Maig en nom de tots els madrilenys", ha asseverat.





TRAJECTÒRIA DE NADAL

Nadal (Manacor, 1986) és un dels millors tennistes de la història, compta amb 20 Gran Slam, el que més de la història al costat de Roger Federer, amb el qual està empatat i és l'únic tennista que ha alçat 13 vegades la copa de Mosqueters de Roland Garros.





Ha guanyat 35 títols màster 1000, 5 Copes Davis amb Espanya, i 2 medalles d'or en Jocs Olímpics (una a individual, en Pekin 2008, i una altra de dobles, a Rio de Janeiro 2016). A més, ha estat 207 setmanes ocupant el número 1 de el món de el rànquing de l'ATP.





Ja en 2008 va rebre el I Premi Internacional de la Comunitat de Madrid per la seva rellevància en l'esport i els seus mèrits, no només en la seva professió sinó en el costat humà. Aquest mateix any va obtenir, precisament, el Premi Príncep d'Astúries dels Esports.





L'Ordre del Dos de Maig té tres graus: Gran Creu, Encomana de Nombre i Cruz, segons preeminència. Només té efectes de tipus honorífic i no implica cap prestació econòmica.

Es pot concedir a persones físiques i jurídiques, i institucions, nacionals i estrangeres, per actes o serveis rellevants per als ciutadans i en general per la seva contribució a el progrés polític, econòmic, cultural, o social.