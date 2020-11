Adif prepara una nova emissió de deute 'verd' per al gener després de renovar un programa de 8.000 milions

La filial d'alta velocitat d'Adif ha començat els preparatius per llançar una nova emissió de deute 'verd' el proper mes de gener per finançar la construcció, manteniment i renovació de totes les infraestructures ferroviàries encomanades pel Govern.













Segons la documentació, l'objectiu del gestor ferroviari de les línies d'Alta Velocitat és llançar una nova emissió de bons al gener de 2021, un cop aconsegueixi renovar el programa d'emissions que té en la Borsa de Valors d'Irlanda.





Fonts d'Adif asseguren que, previsiblement, les properes emissions s'efectuaran en el format de bons 'verds', ja que la seva intenció és continuar accedint al finançament sostenible en la mesura en què disposi de projectes d'inversió que compleixin els criteris establerts.





Per a això, ja ha licitat a través d'una declaració d'urgència els serveis d'assessorament jurídic per a la renovació d'aquest programa d'emissió de renda fixa (EMTN), així com la realització d'emissions i la confecció de préstecs sindicats.





L'actual programa venç aquest diumenge 15 de novembre i el procés de renovació requereix de al menys sis o set setmanes de treball, de manera que Adif preveu que el contracte ja estigui resolt a finals d'aquest mes.





Les dues firmes d'advocats que han concorregut al concurs són Watson Farley Williams i Garrigues, amb un pressupost de 250.000 euros i 238.000 euros, respectivament, tot i que el primer compte amb una puntuació tècnica de 46,5 punts, enfront dels 45,25 punts de la segona.





El contracte arribarà a un valor màxim de 572.000 euros, ja que als 286.000 euros del primer any se sumarà una pròrroga de 12 mesos més pel mateix valor. Entre les tasques que haurà de dur a terme el guanyador es troba la preparació de documents en el marc del programa d'emissions.





CALENDARI APROXIMAT





Les mateixes fonts expliquen que la previsió de llançar una nova emissió de deute s'emmarca dins d'un calendari "aproximat", ja que l'empresa intentarà trobar el moment "més adequat", sobretot donades les actuals circumstàncies d'incertesa provocades per la crisi sanitària .





Adif AV va renovar aquest programa el 15 de novembre de 2019, incrementant-lo en un 33% respecte al vigent en aquest moment, que arribava als 6.000 milions d'euros, al seu torn augmentat en successives ocasions des dels 3.000 milions amb què va partir en 2014.





Amb un deute de 16.084.000 d'euros a tancament de l'any passat -4.982 milions en obligacions--, Adif AV preveu seguir incrementant fins als 19.409.000 el 2021, una xifra que combinarà amb uns números vermells de 230 milions d'euros i una injecció de 1.285 milions d'euros procedent dels fons europeus.





Juntament amb la seva matriu, invertirà 4.858.000 d'euros l'any que ve, dels quals 3.012.000 d'euros es destinaran al desenvolupament de noves infraestructures i, els restants 1.846 milions d'euros, a actuacions de millora i renovació de la xarxa existent d'ample convencional i ample mètric.