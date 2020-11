El 40% de les persones en ERTO no cobrarà la seva prestació a temps pel col·lapse del SEPE

Els nous ERTOs que s'estan tramitant massivament i les noves prestacions, com el subsidi de 430 euros, han tornat a col·lapsar el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), fet que podria provocar que el 40% dels ERTOs no es paguin a temps . La majoria de persones que no rebrà a temps els seus diners seran aquelles que han cobrat de més en els últims mesos, aproximadament el 40% dels perceptors.









La Central Sindical Independent i de Funcionaris explica que des de l'inici de novembre s'han tramitat gairebé 150.000 ERTOs amb més de 720.000 treballadors, ja que el tancament de l'hostaleria en moltes comunitats s'ha disparat el nombre de peticions.





Els gairebé 8.000 empleats del SEPE tornaran a estar sobrecarregats amb la tramitació dels nous ERTO. De fet, segons els sindicats, encara arrosseguen cansament de la primera onada, i no han aconseguit solucionar els errors que s'han anat produint durant aquests mesos.





Des de la UGT assenyalen que un dels errors més comuns ha estat seguir pagant la prestació a persones que havien sortit totalment o parcialment de l'ERTO, de manera que, quan tornin a l'ERTO hauran de compensar aquests diners que han cobrat per error i no podran cobrar el nou ERTO.





El procés és llarg, ja que des del Departament de Cobraments indeguts del Sepe no es va poder comunicar per carta a totes les persones que estaven cobrant quantitats de ERTO que no els corresponien, i el procés exigeix que se'ls ha de comunicar per escrit perquè la persona afectada presenti les al·legacions oportunes, per al que té deu dies.





Un cop presentades, les persones tenen un termini d'un mes per tornar els diners. Si el treballador torna a l'ERTO i encara no ha rebut la notificació del SEPE, el sistema no li abonarà la nova prestació.





Des dels sindicats denuncien que un dels principals problemes pels quals s'estan produint els retards i col·lapses és per la manca de personal i de mitjans: el 2010 hi havia 10.828 empleats al SEPE i actualment són només 7.935, després de reforçar a la primavera la plantilla amb 1.000 noves incorporacions temporals i fa un mes amb 500 més.





A més de la manca de personal, hi ha problemes informàtics. El programa que utilitza el SEPE té 30 anys, pel que té moltes mancances.





De moment, Madrid i Barcelona han estat les ciutats amb més embussos al SEPE, i ara també les oficines de les Balears comencen a estar desbordades.