Uns 150.000 treballadors a mitja jornada afectats per ERTO rebran una compensació econòmica de gairebé 1.200 euros

La paga que han rebut els afectats pel ERTO el contracte era a temps parcial serà millor a partir d'ara, ja que fins ara han tingut ajudes menors que les persones que treballen a jornada completa. Així, a partir d'ara, el govern recalcularà les prestacions que els pertoquen i compensarà els empleats afectats per ERTO amb els diners que falta del que els correspondria haver rebut en els últims mesos.













A partir d'octubre, quan les prestacions siguin compatibles amb una feina a temps parcial que no estigui afectat per les mesures de suspensió, "no s'ha de deduir de la quantia de la prestació la part proporcional a el temps treballat".





El Servei d'Ocupació Públic Estatal (SEPE) calcula que unes 150.000 persones es beneficiaran d'aquest canvi. Així doncs, els primers dies de novembre s'abonarà els diners que falti a la paga del SEPE.





Aquesta compensació s'abonarà d'una sola vegada però no serà automàtica, sinó que els afectats hauran de sol·licitar fins al 30 de juny de 2021 mitjançant un formulari de reclamació que poden trobar a la seu electrònica del SEPE.





La quantia d'aquesta paga dependrà de la base de cotització i de la jornada dels treballadors, però es calcula que la mitjana serà d'uns 1.200 euros.





L'errònia deducció als treballadors de mitja jornada no és l'únic error que s'ha comès amb els ERTO, ja que hi ha persones que reclamen no haver rebut la seva prestació en mesos o alguns treballadors que asseguren que tenien una xifra assignada menor a la que els correspon.