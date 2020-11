González Laya creu que Iglesias es va reunir a Bolívia amb el ministre d'exteriors de Veneçuela

Segons fonts diplomàtiques, el passat 8 de novembre, Pablo Iglesias va mantenir una trobada confidencial amb el ministre d'Exteriors de Veneçuela, Jorge Arreaza.









La trobada es va produir quan Pablo Iglesias va visitar la Pau, segons van revelar les fonts al diari Vozpópuli, que també expliquen l'enuig de la ministra d'Afers Exteriors espanyola, Arancha González Laia, a l'assabentar-se de la reunió, de la qual Esglésies no havia informat a l' govern.





La delegació espanyola havia anat a la Pau per assistir a la presa de possessió del nou president de Bolívia, Luis Arce. El dissabte 7 van arribar a l'aeroport internacional d'El Alto i després es van citar amb Alce. Poc abans de les vuit del tarda van tenir un sopar amb el president argentí, Alberto Fernández.





Durant el matí següent, i abans dels actes públics, Iglesias va aprofitar per veure a ministre veneçolà d'exteriors. La delegació espanyola va tenir coneixement d'aquesta reunió just abans d'anar a l'Assemblea parlamentària de Bolívia per a la cerimònia oficial.





L'equip de Laya va saber de la reunió per altres persones, però no per Iglesias, pel que la seva reacció va ser d'enuig durant tota la jornada.





Tot i així, l'equip de Pablo Iglesias nega una "reunió" amb el ministre veneçolà, i parlen d'un contacte fortuït. Per la seva banda, creuen que els membres de la casa reial i el ministeri d'exteriors van intentar limitar els moviments del vicepresident durant el viatge a Bolívia, i asseguren que la seva agenda estava tan atapeïda que era impossible celebrar alguna trobada fora dels oficials.