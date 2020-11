"Els nois de la Nickel": corrupció, segregació, tortures i mort en un reformatori americà

Estats Units és un país d'acusats contrastos. Nascut com a fruit de la immigració inicialment europea i del trànsit esclavista, ha anat incorporant col·lectius procedents dels cinc continents fins a configurar una societat multiracial que ha estat capaç de triar president Barack Obama i ara mateix a una vicepresidenta, Kamala Harris, tots dos d'origen mestís -per cert, cap dels dos són negres, malgrat que així se'ls qualifiqui en el llenguatge periodístic- però, que alhora i paral·lelament, suporta un marcat racisme exercit pels que haurien evitar-ho, és a dir, les pròpies forces policials , capaços de crivellar de set trets a un presumpte sospitós només pel color de la seva pell. No és estrany que la narrativa nord-americana es faci ressò d'aquestes situacions que poden arribar, com sabem, a situacions veritablement abjectes.













Colson Whitehad és un professor novaiorquès d'origen afroamericà, autor d'una interessant obra literària amb la qual ha obtingut destacats guardons. Un dels seus títols més celebrats a "Els nois de la Nickel", una obra de ficció que, com el mateix autor explica a la fi de la mateixa, va escriure inspirant-se en la notícia que va tenir del que passava a l'escola Dozier per a nois situada en Marianna, Florida. En aquest cas, Whitehad fabula al voltant de la peripècia que viu Elwood Curtis, un adolescent negre que, mentre fa autoestop per a acudir a centre on ha d'iniciar els seus estudis superiors, accepta imprudentment pujar a un Plymouth impressionant. El cotxe havia estat robat i, localitzat per la policia, no només és detingut l'autor de la sostracció, sinó també el propi noi, considerat còmplice i ingressat al reformatori de joves de Nickel. Un establiment aparentment modèlic, però en el qual impera l'arbitrarietat, la corrupció -els millors subministraments que arriben a el centre són esmorteïts pels seus directius per a la seva venda, tasca en la qual el protagonista és utilitzat- i fins i tot les tortures i les morts il·legals, a punt d'existir al recinte un cementiri clandestí pel qual ningú inquireix.





El centre funciona, com era habitual anys enrere, en règim d'estricta segregació racial, de manera que hi ha pavellons per a blancs i uns altres per negres, circumstància que Whitehad utilitza per ironitzar a través d'un personatge secundari Jaimie, d'origen mexicà i pell torrada que, segons el criteri de cuidador de torn, és considerat blanc o negre i canviat d'enquadrament cop i un altre. Tota aquesta realitat s'amaga gelosament amb una parafernàlia teatral quan es produeix la visita anual de les autoritats, davant les quals cal demostrar un funcionament idíl·lic de la Nickel, ocasió que aprofiten Elwood i el seu company Turner per vehicular una denúncia subreptícia després de la qual intenten fugir d'aquell infern, descreguts en l'eficàcia de la seva acció.





«Els nois del Nickel» reflecteix un preocupant estat de coses en funció de el qual es presumeix la culpabilitat de qualsevol individu de raça negra mentre aquest no demostri el contrari, el que pot portar a situacions tan aberrants com les que duen a el protagonista d'aquesta novel·la a destruir la seva vida. Una hipòtesi que contravé els principis més elementals de el dret però que sabem que segueix en bona mesura vigent. Tot això encadenat amb la denúncia del funcionament d'institucions aparentment benemèrites però que oculten sota una capa d'aparent respectabilitat situacions intolerables. La ficció no sempre supera la realitat. Ni de bon tros.