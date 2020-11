El PSOE nega haver pactat ja amb Bildu per als PGE

El secretari d'Organització de PSOE, José Luis Ábalos, ha negat aquest dilluns que el Govern tingui un pacte amb EH Bildu i ha assegurat que ni tan sols té la garantia que la coalició abertzale vagi a votar a favor de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a 2021 en la seva votació final.













Així ho ha assenyalat el també ministre de Foment en la roda de premsa posterior a la reunió de la Comissió Executiva Federal del partit un òrgan que, segons ha explicat, s'ha congratulat de l'amplia majoria amb la qual el Govern de coalició va aconseguir salvar la votació de les esmenes de la totalitat als comptes públics dijous passat.





Preguntat per les crítiques que ha generat l'existència d'un suposat acord amb EH Bildu, Ábalos s'ha mostrat rotund a l'assegurar que no han segellat cap pacte amb els d'Arnaldo Otegi i que simplement la coalició va entendre que havien de tramitar-se uns pressupostos necessaris per al país i per afrontar l'actual crisi.