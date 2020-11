Francisco Sagasti és elegit com a nou president interí de Perú

El Congrés del Perú ha elegit aquest dilluns Francisco Sagasti, del Partit Morat, president del Congrés i per tant president interí del país arran de la destitució de Martín Vizcarra i la dimissió de Manuel Merino després de sis dies de protestes intenses.













"Avui no és un dia de celebració, perquè hem vist la mort de dos joves que protestaven", ha declarat Sagasti quan ha estat nomenat president del Congrés, i ha avançat que el Congrés i el Govern han d'adoptar "les accions que calgui" perquè no hi hagi repressió policial violenta en les manifestacions pacífiques.





"No n'hi ha hagut prou amb la pandèmia, les crisis econòmiques, els problemes d'inseguretat, hem hagut d'esperar la mort de dos joves perquè (...) ens motivi a treballar d'una manera més decidida i aconseguir un desenvolupament més just i equitatiu", ha afegit.





Els congressistes han donat suport a nomenar la llista que encapçala Sagasti, l'única que es va presentar. Sagasti està acompanyat de Mirtha Vásquez (del Front Ampli), Luis Roel (Aliança per al Progrés) i Matilde Fernández (Som el Perú).





Finalment, la llista de Sagasti ha rebut 97 vots a favor i 26 en contra. El Congrés l'integren 130 escons, per la qual cosa els resultats suposen un suport ampli.





Quan va arribar als 60 vots, encara amb la votació oberta, els congressistes van començar a aplaudir Sagasti. En el moment d'emetre el seu vot, el congressista va defensar la llista i va dir "moltes gràcies a tothom".





Després de la votació Sagasti ha jurat el càrrec de president del Parlament i Mirtha Vásquez, el de primera vicepresidenta del legislatiu. A causa de la situació política i segons la Constitució del Perú, Sagasti serà nomenat automàticament president del Perú i Vásquez serà la presidenta del Congrés.





El nomenament formal com a president del Perú es produirà aquest dimarts a les 16.00 hores en una sessió plenària del Congrés, segons ha anunciat el mateix Sagasti abans que acabés la sessió en la qual ha estat elegit.