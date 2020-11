Els propietaris de bars i restaurants demanen a la Generalitat reobrir dilluns amb un aforament d'entre 30% i el 50%

El sector de la restauració ha reclamat a la Generalitat la reobertura de bars i restaurants per dilluns que ve, 23 de novembre, amb l'aforament d'entre el 30% i el 50% a l'interior dels locals, segons la possibilitat de mantenir la distància de seguretat, i el 100% en les terrasses.













Ho han plantejat aquest dimarts els representants de sector de la restauració de Catalunya en una roda de premsa celebrada a la Llotja de Mar de Barcelona amb el títol 'Reobrim la restauració' per rebutjar les restriccions i reclamar la reobertura de bars i restaurants, i que ha comptat amb la participació de president de el Consell General de Cambres, Joan Canadell.





Aquesta proposta s'emmarca en un pla de desescalada de tres fases plantejat a la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, en el qual en la primera, de el 23 de novembre al 8 de desembre, preveu que els bars i restaurants puguin obrir fins a les 23.00 hores i tenir taules de fins a sis persones.





La segona fase, prevista de el 9 de desembre fins al 6 de gener, preveu un aforament de el 50% a l'interior dels establiments --del 75% quan si és possible respectar les distàncies-- i de el 100% en l'exterior, amb el tancament a les 1.00 hores i taules de fins a 10 persones.





La tercera fase, a partir de 7 de gener, no contempla restriccions d'aforament ni en les terrasses ni l'interior de bars i restaurants i mantindria l'obligació de ventilació, higiene de mans, controls d'accés i distància de seguretat de les anteriors.





El president de la Federació d'Hostaleria de Lleida, Josep Castellarnau, que ha llegit un manifest conjunt, ha exigit la creació d'una comissió de treball i seguiment amb el Procicat fins que acabi la pandèmia i que es doni cabuda a aquest organisme a les conselleries d'Economia i Hisenda i d'Empresa i Coneixement.





COMPENSACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

Ha lamentat que la situació que travessa el sector de la restauració "és insostenible" i ha acusat la Generalitat de no tenir la sensibilitat necessària amb aquesta indústria, ja que, ha afegit, no els han acceptat cap proposta: "No hi ha cap pla per mantenir l'activitat ".





Castellarnau també ha defensat que el "sacrifici" que ha fet el sector des de l'inici de la pandèmia i els 40 dies que haurà estat tancat s'ha de veure compensat pels pressupostos públics per 2021, tant de la Generalitat com de Govern.





El president del Clúster Foodservice, Raimon Bagó, ha criticat que no hi ha cap pla per mantenir l'activitat, ni ajudes, ni respostes a les seves propostes, quan han "fet els deures" i s'han endeutat.





El president de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de la província de Tarragona, Francesc Pintat, ha reclamat que es trobi un equilibri entre salut i necessitat, i ha advertit que el Govern té l'oportunitat única per demostrar que està capacitat: "La situació a la qual heu portat el sector és molt greu ".





CONDONACIÓ D'IMPOSTOS

El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona, Antonio Escudero, ha exigit a el Govern i a la Generalitat ajudes directes i compensacions pels tancaments per afrontar les despeses derivades de les restriccions.





Per Escudero, aquests ajuts també han d'arribar en forma de condonació dels impostos municipals d'Estat --com l'IBI i l'IAE-- i la condonació dels tributs estatals fins a la recuperació del turisme, com l'IRPF, l'IVA i el IS, així com la rebaixa de l'IVA turístic a el 4%.





El president de Gremi de la Restauració de Barcelona, Pere Chías, que ha explicat el pla de desescalada de tres fases, ha defensat que està fet des del respecte a la sanitat per garantir la seguretat en els seus establiments.





El president de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme (FIHRT), Pere Santos, ha destacat que l'alimentació és un dels aspectes més rellevants de la cadena de valor del turisme: "Gastronomia i turisme són un binomi indissociable".