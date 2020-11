Sánchez rebutja la proposta d'Arrimadas de no pactar amb ERC i Bildu per als PGE

La líder de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha instat al president de Govern, Pedro Sánchez, a pactar els pressupostos generals de l'Estat amb la formació taronja i no amb Esquerra i amb Bildu, al que Sánchez li ha contestat que rebutja "vetos plegats" i que dialogaran amb totes les forces parlamentàries.













Durant la sessió de control a l'Executiu en el Ple de Congrés, Arrimadas ha demanat al president que aclareixi ja si vol "un acord transversal, assenyat i moderat" amb Cs o si prefereix uns pressupostos "més radicals" en l'econòmic i "a canvi de mes concessions separatistes "pactats amb Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i EH Bildu.





Sánchez ha assegurat que els PGE són "sensats, moderats i beneficiosos per al conjunt de la ciutadania espanyola". Respecte amb qui els ha de negociar, ha dit que és "temps d'inclusió, no d'exclusió", i que han de ser uns pressupostos "de país".





Per això "no acceptarem cap veto creuat i anem a estendre la mà a totes les forces parlamentàries", ha declarat, subratllant que en aquest temps "inèdit i tan complex" per a Espanya a causa de la pandèmia de coronavirus, "no és qüestió d'anar uns contra els altres ".