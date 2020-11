El Govern creu que "el pitjor" de la segona onada del coronavirus ja ha passat

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dimecres que s'ha superat "el pitjor" de la crisi sanitària de la segona onada del coronavirus a Catalunya, i ha defensat que és el moment de començar a flexibilitzar les restriccions.













En la seva compareixença sobre la gestió del Covid-19 davant del ple de Parlament, ha sostingut que les dades sanitàries estan anant bé, que les mesures preses per la Generalitat estan donant els seus fruits i que han permès "allunyar un confinament domiciliari estricte que durant molts dies va ser una hipòtesi real que va estar a sobre de la taula ".





No obstant això, Aragonès ha avisat que, dels tres objectius que s'ha proposat el Govern, només s'ha complert un: la velocitat de reproducció de la malaltia en 0,76, de manera que compleix estar per sota d'1, però encara es dupliquen els 1.000 casos diaris que pretén assolir la Generalitat i "encara està lluny" que hi hagi menys de 300 llits d'UCI ocupades per casos de Covid-19, encara que estan disminuint.





Ha insistit que quan es compleixin aquests tres objectius s'entrarà en una nova etapa, però ha destacat que la tendència és bona i que per això a partir de dilluns es començaran a flexibilitzar algunes restriccions: "No vull deixar l'oportunitat de donar les gràcies a el conjunt de la ciutadania per l'esforç i el sacrifici perquè estem en disposició de començar a plantejar una progressiva flexibilització ".





El vicepresident ha explicat que el Govern està dissenyant com ha de dur-se a terme aquesta reobertura, però ha avisat que encara han de "tancar els últims serrells" per poder anunciar les mesures definitives.





RESPONSABILITAT FINS LA VACUNA

Ha reiterat que "la flexibilització serà més lenta" de la qual es voldria perquè encara no s'ha superat la segona onada i per evitar un possible rebrot, com va passar a l'estiu després de la desescalada de la primera onada.





"Pas a pas i amb seguretat. Consolidar la bona tendència i evitar passos en fals per voler córrer massa que ens obliguin a frenar de nou", ha subratllat.





Així mateix, ha cridat a la ciutadania a seguir actuant amb responsabilitat i evitar al màxim la interacció social perquè "fins que el gruix de la ciutadania no estigui protegida i vacunada" encara no es podrà tornar a la normalitat.