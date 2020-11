Aragonès demana més ajudes econòmiques a Sánchez per la gestió de la crisi

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat aquest dimecres a Govern de Pedro Sánchez que destini més recursos econòmics i ajudes per combatre li la pandèmia del coronavirus, després acusar-lo de "rentar-se les mans" en tot el relatiu a la gestió econòmica d'aquesta segona onada.









En la sessió de control al Parlament, ha defensat que la Generalitat ha mobilitzat tots els recursos que tenen al seu abast, i que va traslladar personalment i per carta al president de Govern, Pedro Sánchez, que prendrien "totes les mesures necessàries" per protegir la vida i que també esperaven la seva col·laboració per protegir els sectors afectats.





Segons Aragonès, aquesta col·laboració no ha arribat a Catalunya ni a altres sectors de la resta d'Espanya, pel que ha reclamat a Govern que aporti solucions i assumeixi responsabilitats: "No es pot delegar la gestió sanitària i oblidar-se de la gestió econòmica. Demanem a l' Govern que actuï ".





Tot això després que el president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, hagi preguntat a el vicepresident de la Generalitat si urgeix que el Govern posi sobre la taula un pla de rescat, després d'assegurar que la Generalitat "no pot tapar més forats davant un Estat que no fa la seva feina ".





Segons Aragonès, l'Executiu central ha estat "l'únic govern d'Europa que no ha aprovat ajudes directes als autònoms que volen seguir la seva activitat", i malgrat haver demanat ajuda a Sánchez també sobre aquesta qüestió, tampoc ha rebut resposta, ha apuntat .





Després que la diputada del PSC Eva Granados li hagi retret el "fiasco" en les ajudes als autònoms concedides per la Generalitat, Aragonès ha cridat a l'Executiu central a assumir l'autocrítica que, segons ell, van reconèixer al demanar disculpes per això.





"Nosaltres tota l'autocrítica, però demano que aquesta autocrítica sigui corresposta pel Govern. Ajudeu-nos a demanar a Govern que no es renti les mans en aquesta segona onada", ha reclamat el també conseller d'Economia a Granados.





Per Granados, el Govern ha abdicat de les seves responsabilitats "en cascada" i els ha acusat de descarregar les seves responsabilitats en càrrecs de tercer nivell en la jerarquia de la Generalitat després que el conseller de Treball, Chakir El Homrani, cessés el dilluns a la cúpula del departament.





"PUGNA ENTRE ELS SOCIS"

"Han escorregut d'estudi. No saben què fer, estan atrapats en la pugna entre els socis de Govern", ha assegurat la diputada del PSC, al que Aragonès ha replicat que treballarà a la banda de tots els consellers per superar els reptes que es plantegin al marge de la força política a què pertanyen.





El president de PP Alejandro Fernández també ha retret a Aragonès el col·lapse en l'ajuda als autònoms així com que no apliquin una política de congelació d'impostos en plena pandèmia: "Practiquen una política humiliant, tercermundista, opaca, sense garanties democràtiques ni seguretat jurídica ".





Aragonès ha explicat que treballen en una nova línia d'ajuts de suport permanent i continuat als autònoms malgrat les limitacions de la Generalitat, i ha retret a Fernández que acusi el Govern de no congelar o posposar el pagament d'impostos "quan avui es durà a convalidació un decret llei que posposa l'impost sobre estades en establiments turístics ", entre altres.





"O no llegeix l'ordre del dia de la plena o menteix en aquesta cambra", ha lamentat Aragonès, que ha advertit que no és moment de crítiques partidistes.