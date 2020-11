Messi, després de la seva arribada a Barcelona, assegura que està "cansat de ser sempre el problema de tot al club"

El jugador de el FC Barcelona Lionel Messi ha dit estar "cansat" de "ser sempre el problema de tot" al club blaugrana a la seva arribada a la Ciutat Comtal després d'haver jugat amb l'Argentina dos partits de la fase de classificació per al Mundial de 2022.

El '10' culer va ser preguntat per la premsa si li van molestar les declaracions de l'oncle d'Antoine Griezmann, que va assenyalar Messi com a culpable de el baix rendiment del seu nebot aprofitant l'aturada per seleccions. Messi va mostrar la seva indignació a l'arribar a l'aeroport del Prat.





"Estic cansat de ser sempre el problema de tot al club. Arribo després de 15 hores de vol i em trobo aquí un Hisenda, això és una bogeria", ha indicat Messi tot just trepitjar sòl barceloní.





El de Rosario contesta amb aquestes declaracions a les paraules de l'oncle de Griezmann fa una setmana, que s'ha pronunciat així en una ràdio francesa: "Estava convençut que Antoine no anava a triomfar en sis mesos a Barcelona, però no m'esperava que durés 1 any. A més, amb Messi per allà ... Jo sé el que passa dins, no és fàcil ", va dir Emmanuel Lopes.