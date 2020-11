Des d'aquest dijous, el preu de les mascaretes quirúrgiques no podrà superar els 0,62 cèntims

El preu màxim de les màscares quirúrgiques no podrà superar des d'aquest dijous el preu de 0,62 cèntims, segons publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), després de l'aprovació per part de Consell de Ministres de la rebaixa de l'IVA del 21 a l'abril per cent.













La mesura ha entrat avui en vigor després de la tercera revisió del preu d'aquest producte durant la pandèmia. Al mes d'abril es va fixar un preu màxim de 0,96 euros per unitat, que va ser rebaixat el 12 de novembre a 0,72 i que ha quedat fixat ara en 0,62 cèntims, un cop aplicada la rebaixa de l'IVA.





Aquesta rebaixa es mantindrà, en principi, fins al 31 de desembre de 2021, amb l'objectiu que durant l'any que s'aconsegueixi vèncer finalment a la pandèmia.





La reducció del gravamen ha estat una reivindicació de partits polítics a l'oposició i de col·lectius, al tractar-se d'un bé de primera necessitat d'ús obligatori. El Govern va adoptar aquesta mesura després de confirmar que la Comissió Europea no obriria un procediment legal per aquesta infracció. No obstant això, altres països com Itàlia, França o Portugal han aplicat des de fa mesos aquesta reducció de l'IVA.