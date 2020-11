Illa s'acull al Consell d'Estat i no compareixerà al Parlament sobre les residències

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha comunicat al president de Parlament, Roger Torrent, que no compareixerà a la comissió de la Cambra catalana que investiga la gestió de les residències de gent gran durant la pandèmia, i s'ha acollit a un dictamen de Consell d'Estat.













En una missiva a Torrent, defensa que, segons diversos dictàmens de el Consell d'Estat en els últims anys, "els parlaments autonòmics no tenen potestat per requerir la compareixença d'autoritats, funcionaris o agents, actuals o pretèrits, de l'Estat".





Illa ha estat citat, al costat de el president de Govern, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias, a comparèixer com a testimoni el 23 de novembre a la comissió sobre la gestió de les residències durant la crisi sanitària de la Covid-19.





En els últims anys és habitual que membres de l'actual Govern central i d'anteriors Executius s'absentin de les seves citacions a comparèixer al Parlament esgrimint els mateixos dictàmens de el Consell d'Estat.





De fet, Sánchez, l'expresident Mariano Rajoy i altres exmembres de Govern ja van rebutjar comparèixer en comissions d'investigació de Parlament com la de l'anomenada 'Operació Catalunya' o la de l'aplicació del 155.





En aquests casos és habitual que la comissió els torni a citar en una nova sessió i, davant d'una nova incompareixença, el Parlament els pot portar a la Fiscalia perquè consideren que estan obligats per llei a comparèixer a la Cambra catalana i que, si no ho fan, poden estar incorrent en un delicte de desobediència.





No obstant això, fins ara la Fiscalia sempre ha arxivat aquestes investigacions argumentant que la negativa a comparèixer a la comissió no té rellevància penal i no incorre en el delicte de desobediència.