Rufián espera que els indults arribin abans de les eleccions catalanes

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha assegurat aquest dijous que la concessió dels indults als presos del 'Procés' "hauria de solucionar-se" abans de les eleccions catalanes del pròxim 14 de febrer.





















"Seria molt bo, molt positiu, que d'aquí al 14-F es demostri que el camí del diàleg i de la política serveixen per a alguna cosa. Sinó, aquells que no fan política es poden veure reforçats", ha sostingut Rufián en una entrevista a 'l'hora de la 1'.





En aquest context, el portaveu de la formació catalana també s'ha referit a la reforma dels delictes de sedició i de rebel·lió que, segons va avançar el ministre de Justícia, podrien estar per a final d'any. "Crec que és una bona notícia pel que fa als processos de democratització de l'Estat", ha reconegut.





Així, Rufián ha recordat que aquest delicte "no existeix a Europa" i que és una "anomalia" de el Codi Penal espanyol. "Està bé que desaparegui", ha apuntat, per després que, amb tot, aquesta adequació "no canvia res". "Els nostres companys seguiran a la presó", ha afegit.





D'altra banda, el dirigent català s'ha referit a la polèmica al voltant de l'esmena als pressupostos generals de l'Estat presentada per Unides Podem, ERC i EH Bildu per frenar els desnonaments. "És de primer de decència: és una cosa que transcendeix les nostres ideologies", ha asseverat.





En aquesta línia, Rufián ha lamentat que, en plena pandèmia, hi hagi gent a la qual se li talli l'aigua o a la qual es faci fora de casa seva. "El que està molt malament és que en aquesta foto no estigués el PSOE i haguem de torçar-el braç", ha apuntat, per després explicar que el seu partit segueix intentant que els socialistes s'avinguin a negociar-ho.





Segons el portaveu d'ERC, és part de la "habilitat" de l'anomenat bloc de la investidura el "arrossegar" a la part socialista de Govern. Per això, ha lamentat que el grup de partits que va donar el seu suport a "Esglésies ja Sánchez" hagi de quadrar-setmana rere setmana amb aquestes qüestions.