Roger Pallarols: "La desescalada ha de permetre a la restauració fer una bona campanya de Nadal"

La situació dels bars i restaurants, d'aquells que encara no han abaixat definitivament la persiana, és desesperada. Així ho reconeix el director del Gremi de Restauració, Roger Pallarols, que acusa les administracions d'haver-los abandonat a la seva sort i d'haver provocat una crisi sense precedents en el sector per les mesures que han obligat a mantenir tancats els negocis durant setmanes.









Per això, considera que és imprescindible intentar acabar l'any de la millor manera possible, permetent que durant la campanya de Nadal es permeti la reobertura dels bars i restaurants en unes condicions adequades per permetre als professionals de sector salvar el que es pot en un any desastrós.





En conversa amb CatalunyaPress, Roger Pallarols desgrana la situació desesperada que viuen molts restauradors i les necessitats d'urgència que les administracions haurien d'aplicar per evitar que un sector vital per a l'economia pateixi encara més.





Quina és la situació actual del gremi?

No pot ser més tràgica, el sector està enfonsat. Aquest tancament ha estat letal i ha multiplicat la desaparició d'empreses de restauració, que es va iniciar amb l'explosió de la pandèmia. Aquest últim tancament va arribar en el pitjor moment, amb les empreses esgotades, amb un enorme endeutament i grans pèrdues, que feia que moltes d'elles fossin inviables. Això ha provocat que moltes empreses hagin arribat a situació de col·lapse, a la vora de la tanca. Les perspectives, a més, són poc optimistes, perquè fins i tot en la campanya de Nadal no es donaran les condicions per salvar els mobles. És un any amb creixement de l'atur amb un clar empobriment de la ciutat de Barcelona, que tindrà unes greus conseqüències. La restauració és un motor econòmic i el volum de desaparició d'empreses comporta deixar a un dels principals sectors econòmics sense múscul empresarial. Això és el que porta aquest procés de tancament, que ja vam dir des del principi que és un error, que sabíem que aquest preu no es pot pagar, que estem vivint un període letal per als interessos de la restauració, de la ciutat i de l'economia de moltes famílies. Barcelona ha estat colpejada amb molta duresa.





Quines mesures concretes demanen a les administracions?

La primera, responsabilitat per assumir que s'ha de mantenir a ratlla la covid i la restauració oberta. La primera mesura que s'ha de prendre és la de la reobertura de la restauració amb la mínima viabilitat. I s'ha de fer una reflexió a escala global. No pot ser que els costos de la crisi es carreguin a l'esquena de la restauració, que diguin que no patim pels impostos, que ja els pagarem més endavant, que no assumeixin la seva part de les pèrdues. Aquesta pandèmia és d'una dimensió tan gran que s'ha d'aplicar la regla que per guanyar, hem de perdre tots. De moment només s'ajornen els impostos i s'augmenta el deute, però difícilment es podrà pagar demà el que no es pot pagar avui. La gent ha de guanyar-se la vida i cal repartir les pèrdues entre tots els sectors implicats, inclosa l'administració. Això és el que hauria de fer una administració adulta i madura. Hem de ser realistes en funció de les nostres capacitats i abordar el doble combat, contra la pandèmia i per l'economia. En aquest aspecte, Madrid ha donat una lliçó, que la lluita contra la covid no pot ser també contra l'economia. Hem d'assumir que ens tocarà viure amb el virus durant una temporada i pel que s'ha vist la ciutadania ha decidit seguir amb la seva vida, amb més precaucions. El tancament de les activitats no és suficient per frenar les decisions que han adoptat els ciutadans. S'ha de frenar en sec aquest procés destructor de l'economia.









La proposta d'una obertura parcial que proposa la Generalitat, aporta solucions o només és un mal menor?

La primera proposta que va fer la Generalitat, encara que en realitat no existia, era un tancament encobert, ja que no permetia a molts locals arribar als mínims que li permetin la viabilitat de l'empresa. Era una proposta que ni era seria ni estava connectada amb la realitat. Ara sembla que volen rectificar i que es pot fer una desescalada en unes mínimes condicions, encara que segueix estant lluny del que necessita el sector. De totes maneres, i valorant positivament la rectificació que ha fet el Govern, cal dir que amb la vista posada en la campanya de Nadal farà falta ampliar l'horari com a mínim fins a les dotze de la nit i revisar el toc de queda fins a l'una de la matinada. Tots volem fer esforços per frenar la pandèmia, però no es pot demanar a cap empresari que el seu sacrifici sigui enfonsar-se. Per això elaborem aquesta proposta que permet que els negocis de restauració puguin iniciar una desescalada assegurant uns ingressos mínims. Fa mesos que s'acumulen pèrdues i deutes i amb aquesta proposta volem donar a les empreses una solució Ara mateix ningú pensa a guanyar diners, es pensa en no enfonsar-se. Tots assumim que aquest és un pèssim any, però no podem donar per bo que la solució sigui que les empreses s'enfonsin. Cal possibilitar que siguin mínimament viables. Per això cal flexibilitzar les restriccions, no cal allargar l'agonia. Cal tenir en compte, a més, que un negoci no s'obre d'un dia per l'altre, els productes no apareixen d'un dia per l'altre, les empreses requereixen una preparació i des de les administracions han de demostrar més coneixement del tema. Hem d'anar a una desescalada que permeti fer una campanya de Nadal en les millors condicions possibles, la restauració no ha de tornar-se a parar vagi com vagi la pandèmia. La solució no passa pel tancament de la restauració, com s'ha demostrat.





Quin tipus d'ajudes serien necessàries per salvar l'any?

Cal obrir en condicions, evitar la idea de tancar en el futur i fa una reflexió sobre les càrregues impositives. En aquest moment, qui necessita diners són les empreses, no l'administració. Sabem que en aquesta situació tothom ha de perdre, però han d'haver-hi moratòries en el pagament als bancs i un repartiment de les pèrdues entre tots els sectors implicats.





Quantes empreses han tancat i quan estan en risc de tancar?

A Barcelona, el 20% de les empreses ha tancat de manera definitiva, el 10% de les quals abans d'aquest últim tancament precipitat. Però creiem que aquesta pandèmia escombrarà un 35% de les empreses de restauració de Barcelona, per decisions tan equivocades com les d'aquest tancament precipitat. A això cal unir que hi haurà un atur crònic durant una llarga temporada. De les decisions que es prenguin ara dependrà que la crisi en el sector duri més d'una dècada a la ciutat.





Els serveis de menjar per emportar-s'hi ¿permeten sobreviure a algunes empreses?

És economia de guerra, de subsistència. En períodes de normalitat, el delivery és residual en aquest sector. No som un ofici de menjar per emportar-s'hi, som de rebre a la gent. És una solució desesperada per a un sector esgotat, però no suposa una compensació, ja que pot suposar entre un 15% o un 20% de la facturació total. I això en els casos que vagi bé.





Per què a Catalunya es tanca la restauració i a Madrid no?

En aquest cas, Madrid ha encertat en la lluita contra la pandèmia i ha demostrat que una lluita no exclou l'altra. Ha afrontat al mateix temps les dues crisis, l'econòmica i la sanitària. Ara es constata que l'estratègia madrilenya ha funcionat. I em sap greu dir-ho, perquè m'hagués agradat que l'encert hagués estat el nostre. Van una mica millor que nosaltres, encara que l'evolució hagi estat idèntica ho han fet sense causar un dany letal a la restauració. Cal ser humil i copiar els models que funcionen.





La nova situació de les terrasses és una cosa que ha vingut per quedar-se quan acabi això tornaran les limitacions?

L'Ajuntament va adoptar una decisió, a instàncies del Gremi de Restauració. L'aparició de les noves terrasses i la reducció de les taxes han estat, probablement, les mesures de suport més eficients per a la restauració. A més, les terrasses han vingut per quedar-se. Són mesures més eficients que han contribuït a salvar centenars d'empreses. La nostra valoració respecte a això és molt positiva.





Com afronta el sector la campanya de Nadal? ¿Creu que per llavors la situació s'haurà normalitzat una mica?

SI les condicions d'obertura no es modifiquen, no hi haurà campanya de Nadal. Es condemna a la irrellevància la campanya. Estic convençut que el Departament de Salut és conscient que no ens podem permetre que l'única campanya que pot salvar mínimament els mobles no es pugui fer. Les celebracions familiars es duran a terme igualment i no hi ha destí més segur d'adreçar a aquests consumidors als locals de restauració que tenen condicions i en els que els seus responsables estan perquè les normes es compleixin.