A partir del dilluns, els bars podran obrir fins a les 21.30 hores amb restriccions

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de Presidència i portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, han presentat aquest dijous el Pla d'obertura de l'Executiu català per flexibilitzar les restriccions aplicades per fer front a la segona onada del coronavirus i ha anunciat que bars i restaurants podran obrir a partir de dilluns entre les 6.00 fins a les 21.30 hores, tot i que tindran restriccions.













En roda de premsa telemàtica després d'aprovar el pla, han explicat que des de dilluns les terrasses de bars i restaurants podran obrir amb un màxim de quatre persones per taula, ia l'interior hauran de complir un aforament del 30%, i s'haurà respectar una distància de dos metres.





La Generalitat també permetrà la reobertura d'activitats culturals, ja que cinemes, teatres i sales de concert podran obrir amb un aforament del 50% i un màxim de 500 persones, i de l'activitat esportiva.





Una altra de les activitats que es reobrirà a partir del dilluns és l'esportiva: s'obriran installacions esportives a l'aire lliure amb un aforament màxim del 50% i control d'accés, i els equipaments tancats, com a pavellons i gimnasos, amb un aforament del 30% amb cita prèvia i sense *vestidores, excepte les piscines que sí que podran utilitzar-los.





Els centres comercials continuaran tancats i els establiments de més de 800 metres quadrats, que tenien restringit el seu espai fins a aquesta superfície, podran disposar de tota la seva dimensió amb un 30% d'aforament.





Així mateix, una altra de les novetats a partir de la setmana que ve és que actes religiosos i cerimònies civils es podran celebrar amb un 30% de l'aforament, i es podran realitzar activitats extraescolars fins a un màxim de sis alumnes.





En aquesta primera fase, que durarà 15 setmanes si la situació epidemiològica continua millorant, seguiran limitades les reunions a un màxim de sis persones, es mantindrà el toc de queda nocturn, el confinament perimetral de Catalunya i el confinament de municipis de cap de setmana.





"NO VOLEM CÓRRER"





Aragonès ha defensat que el pla pretén fer compatible la recuperació de l'activitat social i econòmica amb la responsabilitat sanitària, i ha advertit que, malgrat que la tendència de la pandèmia a Catalunya està millorant i s'ha superat el pitjor moment de la segona ona, la flexibilització ha de ser progressiva per a evitar un rebrot com a l'estiu: "No volem córrer i no podem".





Tant ell com Budó han apellat a la responsabilitat de la ciutadania per a continuar limitant la interacció social amb l'objectiu de no accelerar l'inici d'una tercera ona, i han subratllat que és un pla de reobertura i no de "desescalada", ja que insisteixen que encara estan gestionant la segona ona de la pandèmia i que la situació sanitària continua sent greu.





Budó ha destacat el Govern ha tingut en compte "el binomi social i economia" per a elaborar aquest pla, i per això han parlat amb tots els sectors afectats, i ha reclamat a empreses, patronals i sindicats un compromís per a fomentar el teletreball.





QUATRE FASES





Aragonès ha explicat que el pla es divideix en quatre fases de 15 dies cadascuna però ha matisat que la seva evolució "dependrà dels indicadors sanitaris", per la qual cosa estaran subjectes a la situació epidemiològica derivada de la pandèmia.





D'aquesta manera, el vicepresident ha argumentat que la previsió per al desplegament total del pla és de dos mesos però que hauran de mirar les xifres sanitàries "per si fa falta alentir les mesures" i fins i tot retrocedir a trams anteriors.





Així, la segona fase, que hauria de començar el 7 de desembre, preveu l'obertura dels centres comercials al 30% del seu aforament, mentre que el dels comerços i mercats sedentaris passarà a ser del 50%, així com un increment fins al 70% de la seva capacitat en cinemes, teatres, auditoris i sales de concert i un màxim de 500 persones en cas de tenir un aforament major, i s'ampliarà l'aforament per a obrir interiors de bars i restaurants al 50% de l'aforament.





El tercer tram del pla --previst per al 21 de desembre-- contempla ampliar la limitació de les activitats socials a un màxim de 10 persones, és a dir, dues bombolles de convivència habituals.

En aquesta tercera fase també s'inclou l'ampliació de l'aforament en l'àmbit esportiu al 70% si és a l'aire lliure i al 50% a l'interior, així com la prohibició de l'ús dels vestuaris a excepció de les piscines.





Finalment, en el quart tram del pla es recuperarà la presencialitat en el batxillerat i en les universitats, i també en les activitats extraescolars, així com que es reprendran les competicions esportives, i cinemes, teatres i sales de concert podran obrir amb un 70% d'aforament i un màxim de 1.000 persones.