Quins canvis hi haurà en el pla de jubilacions després del pacte de Toledo?

El Ple de el Congrés va aprovar aquest dijous les noves recomanacions del Pacte de Toledo i els vots particulars dels partits, que serviran com a full de ruta per al nou sistema públic de pensions. La reforma arriba després d'anys de debat i amb el suport de gairebé tots els grups parlamentaris.









Amb aquesta nova aprovació, el Govern espera posar les bases de la futura reforma de les pensions per acabar amb el canvi que va dur a terme el 2013 el Govern de Rajoy. Entre altres coses, l'Executiu actual vol revaloritzar les pensions en base a l'IPC, una de les principals peticions dels sindicats.





En el Ple d'ahir, i després de l'aprovació el 27 d'octubre de l'esborrany de recomanacions, els partits podien emetre vots particulars que es sotmetrien a votació. El PSOE, Unides Podem, el PNB i Junts van rebutjar emitir-los, ja que es donaven satisfets amb l'aprovat fa unes setmanes. Per la seva banda, el PP i Ciutadans sí van presentar modificacions, i ERC i Bildu van presentar esmenes a més de la meitat de les recomanacions.





El PP volia suprimir la crítica recollida a la gestió dels plans privats de pensions, que demanava més transparència, i demanava donar suport als mecanismes d'estalvi individual amb més incentius i no "eliminar" ni "reduir" les seves deduccions fiscals.





Esquerra i Bildu exigien derogar les reformes laborals i de pensions, la supressió de tot el punt dedicat als sistemes complementaris. A més, proposaven com a referència per a les pensions mínimes el 90% del salari mínim, que la jubilació per sobre dels 65 anys sigui voluntària, 'destopar' la base màxima de cotització, calcular la base reguladora de la pensió en els millors 20 anys i la condonació per l'Estat del deute contret per Seguretat Social.





Quatre anys de treball

L'acord en el Pacte de Toledo posa fi a un camí iniciat a la tardor de 2016, fa dues legislatures, quan sota la presidència de la popular Celia Villalobos en la Comissió el Congrés va iniciar el procés per renovar les recomanacions cap a una nova reforma de pensions que garantís la sostenibilitat de sistema.





Amb la nova aprovació, els grups han acordat, entre altres mesures, la millora de les pensions per mitjà de la revaloració d'acord amb l'Índex de Preus al Consumidor (IPC). Aquest canvi acabarà amb un dels punts més polèmics de la reforma de l'Executiu de Rajoy.





A més, el nou text subratlla l'oposició dels partits a una "transformació radical" de el sistema de pensions, ja que tots estan d'acord en els principis bàsics de la jubilació com la solidaritat, suficiència i equitat, segons explica el text de la Comissió Permanent de Seguiment i Avaluació dels Acords de el Pacte de Toledo.





El text també assenyala que les cotitzacions socials, encara que es mantinguin com a "font bàsica" d'ingressos, s'han d'acompanyar d'altres vies per assegurar la sostenibilitat de el sistema i la suficiència de les pensions.





Una altra de les grans aportacions de el nou text és un pla separació de fonts de finançament. El Govern espera treure de el sistema de pensions algunes despeses no contributius, detectats com impropis i que, en un termini marcat com a màxim fins 2023, siguin els pressupostos generals de l'Estat els que assumeixin aquestes despeses, i no els comptes de la Seguretat Social, una mesura ja compromesa pel Govern per als comptes públics de 2021.





Des Seguretat Social ja han vist quins són els "despeses impròpies" de el sistema i han detectat que tenen un valor de gairebé 23.000 milions. El Govern està intentant començar aquest traspàs ja en els pressupostos generals de l'Estat de 2021, en què pretén incloure 14.000 milions d'euros.





D'altra banda, els nous pactes també inclouen les recomanacions de el Tribunal de Comptes per abandonar els préstecs des de l'Administració central i substituir-lo per transferències i així no augmentar el deute de el sistema.





L'informe també dóna la possibilitat que cada persona pugui triar els "anys més favorables en el càlcul de la pensió per no perjudicar carreres laborals amb períodes d'atur i de precarietat, atès que progressivament s'està ampliant de 15 a 25 anys el període de cotització utilitzat per determinar la pensió ".





D'altra banda, recomana fomentar la permanència dels treballadors en actiu, i incentiva que les persones perllonguin la vida laboral fins a l'edat de jubilació. D'aquesta manera, per compensar aquest major despesa, les recomanacions aprofundeixen en el foment de la prolongació de la vida laboral, amb mesures per estimular que l'edat real de jubilació s'apropi el més possible a l'edat legal o ordinària fixada per a cada moment, amb major penalització de les jubilacions anticipades. El text recull també la preocupació de les retallades a la jubilació anticipada forçosa amb llargues carreres de cotització, ja que pot haver-hi casos en què la penalització sigui injusta.





En aquest cas, el Pacte de Toledo cita a Govern a avaluar quins col·lectius podrien beneficiar-se d'excepcions en aquestes penalitzacions, i a presentar a el Pacte de Toledo les seves propostes per a aquells per a supòsits d'iniquitat, mirant precisament les circumstàncies en què es van donar les prejubilacions i l'extensió de les seves carreres de cotització.





Aquesta és una de les reivindicacions traslladades en els últims mesos per col·lectius com l'associació Asjubi40, que critica aquestes penalitzacions sofertes per persones que es van veure empeses a jubilar-se de forma anticipada durant la crisi, després d'haver acumulat llargues carreres.





Pel que fa als plans complementaris de pensions, el Pacte de Toledo fa una aposta pels plans d'empreses, trucant a afavorir aquest tipus de mecanismes en l'àmbit de la negociació col·lectiva, i proposant millores fiscals i legals per a aquest tipus de sistemes.





D'altra banda, la Comissió també reconeix, en una recomanació sobre la digitalització de l'economia, la necessitat d'afrontar els efectes dels canvis tecnològics i el seu impacte en l'ocupació i en els ingressos de el sistema públic de pensions, plantejant la necessitat de " trobar mecanismes innovadors que contemplin el finançament de la Seguretat Social, més enllà de les cotitzacions socials ".





PRINCIPALS RECOMANACIONS





Aquestes són les principals acordades:

- Reconeixement de la Seguretat Social com "columna vertebral de l'Estat de el Benestar, l'estendard i el senyal d'identitat d'una societat moderna i cohesionada".

- Rebuig a una "transformació radical de sistema" que trenqui els principis de solidaritat intergeneracional o intrageneracional, suficiència i equitat.

- No veu adequat separar el sistema de pensions en funció del tipus de prestació.

- El finançament de el sistema ha d'adequar-se la naturalesa de les prestacions (les pensions no contributives, a través de pressupostos generals de l'Estat).

- La font bàsica de finançament són les cotitzacions, però per assegurar la sostenibilitat i la seva suficiència es podran obtenir recursos addicionals "basats en la imposició general".





EDAT DE JUBILACIÓ





- Aproximar "tant com sigui possible" l'edat de jubilació efectiva a l'edat legal.

- Fomentar amb incentius la permanència de treballadors en actiu amb millors incentius i afavorir la prolongació voluntària més enllà de l'edat legal (valoració positiva de compatibilitzar pensió i salari).

- Analitzar quant costen les penalitzacions a les jubilacions anticipades i el seu impacte en l'equitat de les pensions, amb especial atenció a casos forçats i de llargues carreres de cotització.

- Dóna tres mesos a Govern per proposar una resposta davant efectes "inequitatius" d'aquestes penalitzacions.

- Necessitat de comptar amb un objectiu que defineixi la suficiència de les pensions.