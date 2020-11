Miquel Iceta revela que Rubalcaba considerava a Pedro Sánchez un radical d'esquerres

L'ex vicepresident de Govern i exlíder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, mort en 2019, pensava que el president de Govern, Pedro Sánchez, "no era un socialista" ni un "socialdemòcrata", sinó que "el tenia per un radical d'esquerres" , segons revela el primer secretari de PSC, Miquel Iceta, en una biografia sobre l'històric dirigent socialista escrita pel periodista Antonio Caño.





El testimoni del líder dels socialistes catalans és un dels que Caño recull en el llibre 'Rubalcaba. Un polític de veritat ', de l'editorial Plaza Janés, que es publicarà el proper dia 26.

En el llibre relata la influència i el paper que va jugar el reconegut polític socialista en alguns dels principals episodis de la història recent, com la fi d'ETA, el conflicte català o l'abdicació del Rei Joan Carles I.





En aquesta biografia, l'exdirector d'El País també relata l'etapa de Rubalcaba com a secretari general del PSOE entre 2012 i 2014; la seva rivalitat amb l'exministra de Defensa, Carme Chacón; i la seva relació amb l'ara president de Govern, que va rellevar al capdavant dels socialistes en 2014.

Segons relata Iceta, Sánchez no va voler valer-se de l'experiència i els consells de Rubalcaba per exercir la seva tasca, i fins i tot desconfiava de les intencions del seu predecessor i preferia mantenir-lo a distància.





Referent a això, l'autor assegura que el líder del PSC confessa en la seva entrevista amb ell que consultava constantment amb Rubalcaba sense que Sánchez ho sabés, perquè necessitava saber el seu punt de vista, i que pensava que l'ara cap de l'Executiu també ho necessitava.





"Jo això a Pere li ho he dit alguna vegada, el que passa és que Pedro per això és molt especial", afirma Iceta. "Jo sempre li deia a Pere: 'Ets tu el que tens el poder, per tant, ets tu el que ha de prendre la iniciativa. Si tu demanes l'opinió, ningú te la va a negar, i si demanes un gestió concreta, te la faran ", relata.





No obstant això, reconeix Iceta que "amb Rubalcaba no hi va haver manera". "I crec que és veritat que això s'ho va perdre, perquè Rubalcaba tenia una experiència, un coneixement, un rigor de les coses", exalça el que era el seu amic, tot i el molt que discrepaven, tal com es recull en el llibre.





REFORMA DE LA CONSTITUCIÓ

Aquesta biografia també compta com Rubalcaba va dissenyar el 2013, quan era líder de l'oposició i quan començava a tensionar la situació a Catalunya, una proposta de reforma de la Constitució que li va lliurar a l'aleshores president Mariano Rajoy; un document que el cap de l'Executiu li va passar al seu vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría per procedir a la seva anàlisi, però que finalment va descartar.





Sobre la lluita antiterrorista, l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero explica al llibre que la contribució a la fi d'ETA de el que va ser el seu ministre de l'Interior i després també vicepresident va ser "indispensable".





Relació amb JOAN CARLES I

Pel que fa a la relació de Rubalcaba amb Joan Carles I, l'expresident Felipe González assegura en el llibre que l'ara Rei emèrit "el volia de veritat", que es deu, segons recorda Caño que comptava Rubalcaba, al fet que li deia sempre la veritat .





És per això que, segons aquesta biografia, Rajoy i el que va ser cap de la Casa del Rei des de 2011 fins a l'abdicació de Joan Carles I, Rafael Spottorno, van recórrer a Rubalcaba perquè convencés el monarca que es operés a Espanya i no en Estats Units quan es va trencar el maluc durant una cacera a Botswana.





També relata l'exdirigent socialista i mà dreta de Rubalcaba Elena Valenciano que Rubalcaba "va haver de fer una dimissió a càmera lenta" com a secretari general del PSOE perquè ja sabia que Joan Carles I anava a abdicar "i no podia anar-se'n sense deixar-lo resolt".