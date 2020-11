Iceta serà el candidat del PSC a la presidència de la Generalitat

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) anunciarà la setmana que ve que Micel Iceta, actual secretari general, serà el seu candidat per a presidir la generalitat en les pròximes eleccions del 14 de febrer.









Fa tan sols un any, en el 14è congrés federal de PSC, Iceta va ser reelegit con líder del partit, tot i que encara no ha estat confirmat com a futur candidat. A principis d'octubre, hi va haver rumors que podia ser substituït per Salvador Illa, tot i que Iceta va sortir en la seva pròpia defensa. "Salvador Illa seria un magnífic candidat i president de la Generalitat, però ara és molt útil al Govern d'Espanya. Ens hem repartit molt bé la feina", va explicar llavors el secretari general de PSC.





També alguns dels seus companys de partit, com Núria Marín, van voler defensar-: "Miquel Iceta és el nostre candidat", va explicar l'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat.





ERC és de moment la formació política favorita per guanyar les eleccions, i els sondejos li donen entre 35 i 36 escons. Els sondejos donen a PSC entre 24 i 25 escons, i el converteixen en la tercera força.





Tampoc se sap encara el candidat o candidata de Junts per Catalunya, després que Puigdemont assegurés que ell no es presentarà.





Enmig d'aquest panorama es presenta també la nova formació liderada per Marta Pascal, el Partit Nacionalista de Catalunya, que busca l'independentisme, així com JxCAT i el PDeCat, que té a Àngels Chacón com a cap de llista.





Segons les enquestes, Ciutadans tindrà un notable descens, passant de primer a quart lloc, amb tan sols 16 anys. D'altra banda, les enquestes pronostiquen una pujada de la CUP, que competeix per superar als comuns -amb Jéssica Albiach al capdavant- i al PPC -amb Alejandro Fernández. Finalment, els sondejos indiquen que Vox entraria per primera vegada al Parlament, amb menys del 5% dels vots.