Iceta respon a Arrimadas que el PSC es presentarà amb el seu programa i el seu candidat

Miquel Iceta ha rebutjat la proposta de la líder de Ciutadans, Inés Arrimadas, perquè PSC, Ciutadans i PP es presentin a les pròximes eleccions catalanes en una mateixa llista.









El secretari general de el PSC ha defensat que el PSC es presentarà a les pròximes eleccions amb "el seu programa electoral i amb el seu candidat", i s'ha mostrat convençut que els socialistes són l'única força capaç de derrotar els independentistes. "En les pròximes eleccions hi ha dues possibilitats", ha assegurat a Lleida. "O continua el govern que tenim, un govern amb una mala salut de ferro, o es forma un Govern dirigit pels socialistes".





A més, Iceta s'ha mostrat molt crític amb la situació en què Procés ha deixat a Catalunya. "Tenim una idea molt clara del que volem i el que busquem és el que us uneix i no el que ens separa. Catalunya ha perdut deu anys, ha perdut temps, energia i força econòmica. Nosaltres volem recuperar aquest temps i formar un Govern que no s'estigui barallant constantment ", ha dit.





Per això, ha advocat perquè en els pròxims quatre anys "cal centrar-se en el que realment importa, en la reactivació econòmica la reconstrucció social i la concòrdia entre tots els catalans. Aquesta és la nostra proposta política i creiem que la millor manera de promoure un canvi polític és que els socialistes guanyem les eleccions ".