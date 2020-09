Iceta considera que Catalunya ha perdut "empenta econòmica a la resta d'Espanya"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha advertit que Catalunya ha perdut "empenta econòmica a la resta d'Espanya", pel que creu que necessita polítiques de mobilització de recursos, així com alinear les seves polítiques amb les espanyoles i les europees, per fer front a la crisi generada pel coronavirus.













Durant la inauguració del Seminari 'Els fons Next Generation EU' aquest dimarts, Iceta ha sostingut que és necessària aquesta alineació per dirigir l'acció de cara a un "combat contra la crisi i de preparació de l'economia i la societat a un futur que serà molt exigent i amb incerteses".





Per a ell, Catalunya està perdent empenta econòmica en el conjunt d'Espanya: "La inversió estrangera està caient, hi ha un problema obvi d'ocupació, de pèrdua de competitivitat i de pèrdua de capacitat industrial. I tenim un Govern que sembla que no és conscient" .





D'altra banda, ha considerat que davant la pandèmia del Covid-19, la Unió Europea ha reaccionat ràpidament i "de manera conjunta" amb l'aprovació dels fons europeus per a la reconstrucció --dels quals Espanya percebrà un total de 140.000 milions d'euros--.





"Sempre ens hem queixat que Europa arriba tard, tímida i escassa, i aquesta vegada Europa arriba amb ambició, i crec que hem de subratllar aquest fet i preparar per al repte de captar aquests fons", pel que demana a Govern presentar els projectes més adequats i que assoleixin els més alts nivells d'exigència de la UE.





Finalment, ha cridat a sortir junts de la crisi davant els efectes que ha tingut el Covid-19 sobre l'economia i societat de molts països: "La pandèmia ha demostrat que o sortim junts o no sortim, però això no és només els espanyols , sinó també amb els europeus i amb una gran col·laboració internacional ".