Iceta assegura que el PSC no estarà en un Govern que plantegi la "independència o un referèndum"

El primer secretari de PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dimarts que els socialistes no estaran en un Govern "que plantegi la independència o un referèndum per a la independència", i ha descartat la possibilitat de pactar una coalició amb ERC si s'exigeix la independència en el pla de govern.









En una entrevista a Ràdio 4, preguntat per si repetiria 1 govern de coalició amb ERC com va passar el 2003 amb el tripartit, Iceta ha recordat que en aquell període van escriure un programa de govern --el Pacte del Tinell-- en què " ni havia independència ni un referèndum per a la independència ".





Iceta ha dit que si ERC torna a aquella posició s'hauria de veure, però descarta que això es produeixi: "Hem de ser tots molt sincers, jo crec que ERC difícilment es mourà de la trajectòria que ha seguit en els últims anys".





I ha afegit: "Jo veig molt difícil que de cop i volta ERC digui que la propera legislatura no és per la independència o per a un referèndum sobre la independència. I això fa impossible una col·laboració de govern entre ells i nosaltres".





Finalment, Iceta ha assenyalat que el problema de la política catalana --i fins i tot l'espanyola, diu-- és que es dóna més importància a les forces amb qui es pacta, que al contingut: "Crec que tenim massa fixació amb el amb qui pactes, però el problema no és amb qui, el problema és per fer què ".





AVANÇAR ELECCIONS

Preguntat per l'escenari després de la inhabilitació aquest dilluns del president de la Generalitat, Quim Torra, Iceta ha apostat per trobar un candidat instrumental entre les forces parlamentàries per a "que fos president amb el compromís que, un cop elegit, convoqués eleccions immediatament".





"Tot per estalviar-nos dos mesos d'interinitat és bo. És a dir, que no es tractaria tant d'una candidatura per dir uns guanyen i altres perden, sinó que tots ens hem posat d'acord per estalviar-nos o reduir aquest període", ha afegit.





Finalment, Iceta ha donat per fet que si hi ha una majoria independentista, JxCat i ERC tornaran a governar junts: "Si tornen a sumar sumaran. Ara és veritat que sembla que van una mica amb diferències polítiques i discrepàncies molt grans, però si poden tornar a sumar sumaran ".