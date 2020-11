Apallissen a Barcelona a una jove transsexual quan sortia de casa

Una jove transsexual, Eva V., de 19 anys, ha denunciat que ha patit una salvatge agressió quan sortia del seu domicili. La jove ha fet pública l'agressió a les xarxes socials i els Mossos d'Esquadra han iniciat una investigació per aclarir els fets.





Segons el relat de la pròpia dona agredida, al sortir de casa de trobar amb diverses persones que es van creuar amb ella van començar a insultar-a el grup de "puto Travelo!" i "engendro!" , Per, a continuació clavar-li diversos cops de puny i puntades de peu per tot el cos.





A causa dels cops, la jove va patir diverses ferides a la cara i per mostrar les conseqüències de l'agressió va decidir penjar una foto d'aspecte després de la pallissa a les xarxes socials.





La dona ha reconegut trobar-se molt malament per la situació que li ha tocat viure i ha explicat que fa tot just uns mesos va decidir instal·lar-se a Barcelona a la recerca de pau i no perquè "m'humiliïn, em agredeixin i em facin sentir un monstre".

Avui he sortit de casa i només sortir, no hi havia caminat ni una poma, m'han començat a cridar "puto Travelo! ¡Monstre! " i m'han agafat i m'han donat dos cops de puny a la cara, puntades de peu i altres cops al cos.



Sóc una noia normal de 19 anys, sóc transsexual, sí, +++ pic.twitter.com/B9A8umtFQe - eva (@evacasttt) November 20, 2020

En el seu perfil de Twitter, Eva ha assenyalat: "Expliqueu-vosaltres a la meva mare això, digueu-li a la vostra família que està a quilòmetres que us han donat d'hòsties per ser transsexual. No em mereixo això. I des d'aquí ho denuncio públicament. No més transfòbia, si us plau, no vull morir demà ".





A més, ha denunciat l'agressió davant l'Observatori contra l'Homofòbia de Catalunya (OCH), que ha condemnat "aquesta brutal agressió" i s'ha posat a disposició de la víctima.