El Govern permet la reobertura de la restauració, cinemes i teatres, però no les sales de concerts

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicat aquest dissabte les noves mesures del primer tram de la desescalada pel coronavirus, que entrarà en vigor a partir de dilluns i permetrà la reobertura de la restauració amb limitacions.





Bars i restaurants podran obrir de 6.00 a 21.30 per consum en l'establiment, l'aforament a l'interior estarà limitat al 30%, i no podrà haver més de quatre comensals per taula, excepte si són de el mateix grup de convivència.





Les activitats culturals en teatres, cinemes i auditoris podran reobrir limitant el seu aforament a el 50% i amb un màxim de 500 persones per sessió, mentre que biblioteques i museus tampoc podran superar la meitat de l'aforament.





Pel que fa a activitats en instal·lacions esportives, no podran superar-se un aforament de el 50% a l'aire lliure i del 30% en espais tancats, i els vestidors romandran tancats si no hi ha piscina.





També es reprendran les extraescolars educatives, formatives i musicals amb un màxim de sis alumnes per aula, i les activitats esportives escolars no competitives hauran de adoptar-se a les mesures de seguretat.





TANCATS CENTRES COMERCIALS I UNIVERSITATS

En canvi, seguiran tancats els centres comercials, les universitats, excepte per a pràctiques i avaluacions, i els salons de joc i casinos.





Es mantindrà el toc de queda nocturn des de les 22.00 fins a les 6.00 -els comerços hauran de tancar a les 21.00-, i continuarà el tancament perimetral de Catalunya i el confinament municipal els caps de setmana.





DURES CRÍTIQUES

Les sales de concerts a Catalunya han criticat no poder obrir les seves portes a el públic a partir d'aquest dilluns després que la mesura no s'hagi publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), contràriament al que havia anunciat el Govern .





"Si el que s'ha publicat avui no és un error i es esmena al llarg del dia, serà l'acció més vergonyosa de Govern, deixant de banda a les sales de concerts i a la cultura base", ha reaccionat l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (Asacc).





"Les sales de concerts seguim ignorades, les sales de concerts seguim tancades", ha lamentat l'associació, després que el Dogc si que hi hagi avalat la reobertura de teatres, cinemes i auditoris amb un 50% de l'aforament partir d'aquest dilluns.