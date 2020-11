El president Sánchez garantirá que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna

En la seva compareixença després de la seva participació en el cim del G-20,celebrada durant el cap de setmana de manera telemàtica, el president del Govern, Pedro Sánchez , ha anunciat que en la pròxima reunió del Consell de Ministres es presentarà l'Estratègia Única de Vacunació del Covid-19 que es porta treballant des del mes de setembre mitjançant la qual el Govern garantirà que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna.





















Però a més està previst:





1) Comptar amb 13.000 punts de vacunació. Cada any es vacuna a Espanya per la grip a 10 milions de persones. Per això, es considera que el Sistema Nacional de Salut està preparat per aconseguir aquest objectiu. Un exemple: aquest any, en 8 setmanes, s'han vacunat 14 milions de persones.





2) El Govern ha de garantir que tots els grups prioritzats tinguin accés a la vacuna. Per a això, s'ha d'acordar en el Consell Interterritorial de l'SNS una estratègia única de vacunació.





3) L'Estratègia única de vacunació s'ha dissenyat amb un grup d'experts multidisciplinari r en el qual s'inclouen experts de les CA, de el Consell Interterritorial o de bioètica.





4) L'organització d el Sistema Nacional de Salut a Espanya, basada en l'Atenció Primària i l'accés universal, amb una àmplia distribució geogràfica de centres de salut, facilitarà l'accés equitatiu a la vacunació.





5) Hi haurà un sistema d'informació i registre per al seguiment i avaluació de la vacunació n.





D'aquesta manera es començarà a desplegar aquest pla un cop s'hagin produït la suficient fabricació de nombre de dosis de vacuna ja comprades per Espanya.









TINDREM UN NADAL SENSE ABRAÇADES





Sánchez no ha deixat passar l'oportunitat de parlar de com serà el Nadal en aquest 2020 i sobre el mateixa ha dit "serà un Nadal on en lloc de donar abraçades per demostrar afecte segurament haurem de fer el contrari evitar-per tenir cura dels nostres éssers estimats" .

















D'aquesta manera el President de Govern ha cridat "a la responsabilitat de tots i agraeixo a tots com a comunitat el comportament que estem tenint en el compromís de baixar l'índex de rebrot al nostre país. Hi ha molt camí per deixar enrere aquesta terrible pandèmia que ens afecta a tots".







Pedro Sánchez ha indicat que l'estat d'alarma va funcionar en la primera ona "i està funcionant en aquesta segona ona". A més, ha avançat que demà la incidència acumulada del Covid-19 estarà per sota dels 400 casos per 100.000 habitants en 14 dies.





Finalment Sánchez ha fet una pettició als ciutadans i ha estat "demanem a el conjunt de la població responsabilitat per evitar que es produeixi una tercera onada de Covid-19"