El TSJC suspèn la denegació de subvencions a escoles que separen per sexe

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès les mesures cautelars sollicitades pels titulars dels centres contra la resolució de la Generalitat que denegava la renovació dels concerts de Primària a les escoles que separen per sexe.





En un acte de la Secció Cinquena de la Sala contenciosa administrativa, el tribunal assenyala que suspèn "únicament" la part de la resolució de la Conselleria d'Educació de la Generalitat que acorda no renovar els concerts, i estipula com a mesura cautelar concedir-lo de la mateixa manera que s'ha fet per als que sí que es va renovar per un període de sis cursos, a comptar a partir de l'inici del curs 2020-2021.





Els titulars dels centres havien presentat un recurs contra la resolució de la Generalitat, per la qual s'elevava a definitiva la provisional publicada al maig, en la qual no renovava els concerts de Primària que expiraven a 11 escoles per a sis cursos i s'aprovava la modificació dels grups concertats dels nivells educatius que tenen concert en vigor i no s'esgotaven -segon cicle d'Infantil i ESO-, i en la qual demanaven la suspensió de l'executivitat de l'acte administratiu i la "mesura cautelar positiva" de concedir el concert.





En el seu recurs a la resolució, assenyalaven que la seva posició gaudeix de 'fumus boni iuris' pel fet que els centres dels quals són titulars han estat sempre concertats, que es vulnera els drets fonamentals a la igualtat i no discriminació, així com el de llibertat d'ensenyament i que respon a una "motivació ideològica i política, i es tracta d'un pla preconcebut per a acabar amb l'educació diferenciada".





També remarcaven en el seu recurs que si perdien el concert els pares dels alumnes buscarien un altre centre per a escolaritzar als seus fills i que la no concessió "suposaria una pertorbació greu a l'interès general, ja que la migració d'alumnes a altres centres pot provocar el collapse del sistema", i els recurrents també demanaven la mesura cautelar sense prestar caució, però 'ad cautelam' s'oferien a prestar fiança per un total d'1,8 milions d'euros.





COEDUCACIÓ

La Generalitat es va oposar a la mesura cautelar, va assenyalar que va denegar la renovació per a assegurar la coeducació en tot el Sistema d'Educació de Catalunya, va recordar que va renovar el concert per un any perquè la decisió es va prendre amb el procés de preinscripció ja iniciat i va demanar que, en cas d'acordar-se mesura cautelar positiva, s'havia d'exigir la prestació de caució.





En l'acte, el TSJC assenyala que no sembla que la pròrroga del concert hagi de suposar un "greu perjudici per als interessos públics", en estar sempre concertats i sense haver demanat fins avui en els projectes les raons per a l'elecció de l'educació diferenciada, per la qual cosa la concessió de la mesura cautelar és el manteniment del 'statu quo' anterior a la sollicitud de renovació.





El TSJC ha acordat suspendre la resolució de juliol de la Generalitat "únicament" en el punt referit a les escoles demandants i com a mesura cautelar positiva concedir el concert a aquests centres com es va fer amb la resta als quals es va renovar, que queda condicionada al fet que en dos mesos prestin caució o garantia per valor d'1,8 milions d'euros.





VOT PARTICULAR

Un dels magistrats ponents ha presentat un vot particular en el qual discrepa de la decisió presa en considerar que l'aportació d'elements de fet de les demandants és "pràcticament inexistent" i no accepta les presumpcions dels sollicitants en el sentit de risc de peticions de trasllat dels alumnes.









També considera que no existeixen els dos pressupostos imprescindibles per a adoptar la mesura cautelar, ja que no hi ha perjudici propi ni és irreparable, al seu judici, i que la sollicitud per a la seva adopció no aconsegueix els "requisits exigibles" per a concedir-la.