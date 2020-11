Barcelona destinarà 600.000 euros a escoles d'educació especial per afrontar les despeses derivades del covid

L'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) de l'Ajuntament de Barcelona atorgarà una subvenció de 600.000 euros a les escoles d'educació especial de la ciutat i als seus alumnes per donar suport a les despeses associades amb els protocols pel coronavirus.









El protocol d'actuació d'aquests centres és diferent als dels centres per a joves sense discapacitat, però no tots disposen dels recursos humans i econòmics necessaris, ha informat l'Ajuntament aquest dissabte en un comunicat.





Amb aquests ajuts s'aconseguirà un reforç de personal, que podrà oferir suport en aules i patis, neteja d'espais, acompanyament a famílies durant quarantenes domiciliàries, i ajuda sanitària.





Es podran comprar equips de protecció individual i material de seguretat per a professors i alumnes, així com material informàtic i tecnològic per a reduir la bretxa digital.





També es podran llogar i adaptar espais per atendre de forma segura als alumnes amb discapacitat, i es permetran altres despeses si estan vinculats amb el coronavirus.





JOAN RAMON RIERA

El president de l'IMPD, Joan Ramon Riera, ha posat en valor que les escoles d'educació especial "s'estan esforçant perquè l'impacte de la Covid-19 sigui el mínim possible en la comunitat escolar".





"És per aquest motiu que l'IMPD, i per tant l'Ajuntament de Barcelona, ha decidit fer un esforç pressupostari per executar una subvenció extraordinària" per donar suport a les escoles, als joves escolaritzats i a les seves famílies.