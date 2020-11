Com aconseguir una vacuna segura en poc temps: les claus de l'èxit d'Oxford

La vacuna del Covid-19 genera molts dubtes en els ciutadans. El Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) mostra un augment de la població que rebutja vacunar-se immediatament quan es tingui la cura, que puja del 43,8% a l'octubre al 47% al novembre.





Els dubtes poden ser legítims, ja que el procés per a obtenir una vacuna normalment triga uns deu anys i, en aquest cas, només ha trigat deu mesos. No obstant això, tot en la ciència té resposta, i els resultats de la vacuna d'Oxford han llançat llum sobre com els investigadors han aconseguit escurçar tant els terminis per obtenir ràpid una cura per al Covid-19 sense renunciar a la seguretat.





La història comença amb el brot de ebola de 2014, que va deixar almenys 11.000 morts a tot el món. Llavors, molts científics van entendre que la resposta havia estat lenta i que es necessitava un pla per combatre futurs brots epidèmics. "El món hauria d'haver fet millor" explica la professora Sarah Gilberd, arquitecta de la vacuna d'Oxford, a la BBC.





L'Institut Jenner de la Universitat d'Oxford, que porta el nom del científic que va realitzar la primera vacunació en 1796, va començar a estudiar com abordar la pròxima gran epidèmia. Al final d'una gran llista d'amenaces conegudes hi havia la "Malaltia X", un hipotètic virus desconegut que arribés a la humanitat per sorpresa. Finalment van acabar dissenyant un pla sòlid per derrotar un enemic desconegut.





"Estàvem planejant com podem anar realment ràpid per tenir una vacuna en algú en el menor temps possible", explica la professora Gilbert. La peça central de la seva estratègia era un estil revolucionari de vacuna conegut com "plug and play", que té dues característiques molt desitjables per enfrontar-se al desconegut: és ràpid i flexible.





Les vacunes convencionals, inclòs tot el programa d'immunització infantil, utilitzen una forma morta o afeblida de la infecció original, o injecten fragments d'ella en el cos. Però a Oxford van trobar un tipus de virus que, amb petites modificacions, pot acabar vencent a qualsevol altre virus: el ChAdOx1, o Chimpanzee Adenovirus Oxford One.





Es tracta d'un virus del refredat comú que infecta els ximpanzés que els investigadors d'Oxford van modelar per convertir-se en l'arma perfecta. Abans del Covid, 330 persones havien rebut vacunes basades en ChAdOx1 per a malalties tan dispars com el virus Zika, el càncer de pròstata o la malaltia tropical chikungunya.





A l'estar modificat genèticament, el virus que afecta ximpanzés no pot causar infecció en les persones. Però el millor d'aquest petit patogen és la seva forma d'actuar: és com un petit missatger que s'introdueixen en el cos per ensenyar al sistema immunitari a com actuar contra la malaltia "X". L'únic que han de fer els científics és programar el "missatge" que volen que contingui el virus i llançar-ho. I si surt una altra malaltia nova, només s'ha de canviar el contingut d'aquest missatge.





Aquesta gran flexibilitat és el que ha permès escurçar tant els temps per obtenir una vacuna, expliquen els investigadors d'Oxford.





LA SORT DEL CORONAVIRUS





Un altre factor clau per entendre la rapidesa amb què s'ha fet la vacuna és que l'enemic és un coronavirus i no un altre. Aquest tipus de patogen ha agafat a la societat en general totalment desprevinguda, però als epidemiòlegs no tant. La família dels coronavirus ja havia intentat saltar dues vegades d'animals a persones en els últims vint anys: la SARS el 2002 i el MERS el 2012.





En definitiva, es tractava d'un virus ja conegut pels científics, que ja tenien estudiada la seva biologia i com es comportava dins el cos. I el millor, sabien quina era la seva gran debilitat: la proteïna pic. "Vam tenir un gran avantatge", va dir el professor Andrew Pollard de l'equip d'Oxford a la BBC. La proteïna de piv és la clau que fan servir els coronavirus la porta a les cèl·lules del nostre cos. Per això, si els investigadors sabien introduir la informació necessària dins el virus dels ximpanzés perquè el cos aprengués a atacar a aquestes proteïnes pic, la possibilitat d'èxit de la vacuna era molt alta.





"Si aquest hagués estat un virus completament desconegut, llavors hauríem estat en una posició molt diferent", explica el professor Pollard. També va ser una sort que els coronavirus causin infeccions a curt termini, el que significa que el cos és capaç de vèncer el virus i una vacuna només necessita aprofitar aquest procés natural. Si hagués estat una infecció crònica o prolongada que el cos no pot vèncer, com el VIH, és poc probable que una vacuna funcionés.





L'11 de gener, científics xinesos van publicar i compartir amb el món el codi genètic complet del coronavirus. Des de llavors l'equip va tenir tot el que necessitaven per fer una vacuna Covid-19. Tot el que havien de fer era lliscar les instruccions genètiques per a la proteïna de bec en ChAdOx1 i estaven a punt per començar.





En el camí van haver de trobar finançament econòmic, ja que al principi no disposaven dels diners suficients per produir les vacunes necessàries per dur a terme un assaig. El problema es va resoldre quan va aparèixer AstraZeneca, la multinacional farmacèutica britànica que ha posat el capital suficient perquè la vacuna sigui una realitat.





Des de llavors, la vacuna Oxford ha passat per totes les etapes dels assajos que normalment es durien a terme per a una vacuna:





- Fase un: la vacuna es prova en una petita quantitat de persones per verificar que sigui segura.





- Fase dos: proves de seguretat en més persones i per buscar signes que la vacuna està produint la resposta requerida.





- Fase tres: la gran prova, que involucra a milers de persones, per demostrar que realment protegeix les protegeix.





EXCESSIVA BUROCRÀCIA





És a dir, ha passat per tots els processos necessaris que necessita passar una vacuna per a ser aprovada. El que no ha succeït són anys d'estar donant voltes entre cada fase. El professor Mark Toshner, de la universitat de Cambridge, explica que el procés per crear una vacuna sol ser llarg "no perquè hagi de ser-ho i no perquè sigui segur, sinó pel món real".





Els deu anys que es triguen a fabricar una vacuna solen gastar-se en el que el professor descriu com un procés de redacció de sol·licituds de subvenció, rebuig de les mateixes, tornar a escriure-les, obtenir aprovació per a realitzar la prova, negociar amb els fabricants i tractar de reclutar suficients persones per participar-hi. En definitiva, un procés burocràtic massa molest que en aquest cas s'ha escurçat notablement a causa de la urgència.