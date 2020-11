La immunitat després de superar la Covid-19 és de al menys sis mesos

Un nou estudi de la Universitat d'Oxford (Regne Unit) suggereix que és molt poc probable que les persones que han tingut la Covid-19 anteriorment tornin a contraure la malaltia durant al menys sis mesos després de la seva primera infecció.





Tot i que s'estima que 51 milions de persones estan infectades amb el virus a tot el món, amb alts nivells de transmissió en curs, els informes de pacients que es tornen a infectar després d'haver tingut la Covid-19 són rars. No obstant això, fins ara no hi ha hagut cap estudi a gran escala sobre quanta protecció contra la reinfecció obtenen les persones després de la Covid-19.





Aquest estudi, que forma part d'un important programa de proves de personal en curs recolzat pel NIHR Centre de Recerca Biomèdica de Oxford i el Departament de Salut Pública britànic, va abastar un període de 30 setmanes (d'abril a novembre de 2020) amb 12.180 treballadors de la salut emprats en els hospitals de la Universitat d'Oxford.





Als treballadors de la salut se'ls van fer proves d'anticossos contra el virus com una forma de detectar qui havien estat infectats anteriorment. L'hospital va fer proves a el personal regularment per detectar la Covid-19, tant quan es emmalaltien amb els símptomes com a part de les proves regulars. Els investigadors després van seguir si el personal que havia estat infectat abans tenia el mateix nombre de noves infeccions de la Covid-19 que aquells que no havien estat infectats abans.





Durant l'estudi, 89 dels 11.052 membres de el personal sense anticossos van desenvolupar una nova infecció amb símptomes. Cap dels 1.246 membres de personal amb anticossos va desenvolupar una infecció simptomàtica. El personal amb anticossos també va ser menys propens a donar positiu en la prova de la Covid-19 sense símptomes, 76 empleats sense anticossos van donar positiu en comparació amb només tres amb anticossos. Els tres sanitaris amb anticossos que van resultar positius per al virus estaven tots bé i no van desenvolupar símptomes de la Covid-19 de nou.





Això suggereix que és poc probable que la majoria de les persones tornin a contraure la Covid-19 si ja ho han tingut en els sis mesos anteriors. A més, també es va demostrar el contrari: els sanitaris que no tenien anticossos contra la Covid-19 tenien més probabilitats de desenvolupar la infecció.





"Aquest estudi en curs, en el qual hi participa una gran cohort de treballadors de la salut, ha demostrat que estar infectat amb la Covid-19 ofereix protecció contra la reinfecció a la majoria de les persones durant a l'almenys sis mesos: no trobem noves infeccions simptomàtiques en cap dels participants que van donar positiu en les proves d'anticossos, mentre que 89 dels que van donar negatiu si van contraure el virus. Aquesta és una molt bona notícia, perquè podem estar segurs que, al menys a curt termini, la majoria de les persones que contrauen la Covid-19 no ho tornaran a contreure", explica un dels autors de l'article, el professor David Eyre, de el Departament de Salut de la Població de la Universitat d'Oxford.