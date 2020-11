Sanitat confirma 537 noves morts, el màxim en un dia en la segona onada

Les comunitats autònomes han notificat aquest dimarts al Ministeri de Sanitat 12.228 casos de la Covid-19, dels quals 4.584 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació als 2.344 registrats el dimecres, elevant la xifra global de persones infectades per coronavirus a les 1.594.844. D'altra banda, el nombre de morts en l'últim dia ha estat de 537, el màxim diari des que va començar la segona onada.





La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies se situa en els 362,35 casos per cada 100.000 habitants. Quant als morts per Covid-19, el departament que dirigeix Salvador Illa ha notificat aquest dimarts 537 més, 1.232 en l'última setmana. Això fa que la xifra global de morts per coronavirus a Espanya s'elevi a les 43.668 persones.





Actualment hi ha 16.701 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.853 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 1.461 ingressos i 2.092 altes. A més, en l'última setmana 3.551 persones han ingressat en un hospital com a conseqüència de la infecció provocada pel contagi del coronavirus i 286 en una UCI. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa actualment en el 13,43 per cent i en les UCI al 29,06 per cent.





De les 4.584 persones diagnostiques de Covid-19 en l'últim dia, 1.029 s'han localitzat a Madrid, si bé 254 a Andalusia, 236 a Aragó, 221 a Astúries, 56 a Balears, 116 a Canàries, 133 a Cantàbria, 53 a Castella -La Manxa, 21 a Castella i Lleó, 954 a Catalunya, 23 a Ceuta, 148 a Comunitat Valenciana, 164 a Extremadura, 382 a Galícia, 27 a Melilla, 61 a Múrcia, 141 a Navarra, 520 al País Basc i 45 a la Rioja.





Pel que fa a les morts, Sanitat ha registrat ja 3.725 morts a Andalusia (221 en l'última setmana); a Aragó 2.208 (129 en els últims set dies); a Astúries 883 (141 en l'última setmana); a Balears 399 (dos en els últims set dies); a Canàries 333 (15 en una setmana); a Cantàbria 297 (sis en els últims set dies); a Castella-la Manxa 3.693 (45 en l'última setmana); ia Castella i Lleó 4.394 (167 en els últims set dies).





A més, 7.692 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (44 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 51 morts des del començament de la pandèmia (set en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 2.237 (108 en els últims set dies); a Extremadura 902 (42 en una setmana); a Galícia 1.172 (83 en els últims set dies); a Madrid 11.250 (32 en els últims set dies); a Melilla 37 (tres en els últims set dies); a Múrcia 566 (47 en els últims set dies); a Navarra 850 (43 en els últims set dies); al País Basc 2.446 (82 en els últims set dies); i a La Rioja 533 (15 en els últims set dies).





Pel que fa a les proves diagnòstiques, des del passat 14 de novembre i fins al 20 de novembre s'han realitzat 1.006.132, de les quals 716.203 han estat PCR i 289.929 test d'antígens. La taxa total de positivitat se situa en el 10,87 per cent.