S'acaben els sobresous de fins a 29.000 euros anuals a l'AMB, que acorda reduir les dietes un 70%

Concertar reunions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) era molt rendible per als polítics, que podien arribar a cobrar fins a 885 euros en dietes només per l'assistència. Fins aquesta setmana, ja que el ple de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat rebaixar un 70% les dietes dels membres de govern per l'assistència a reunions a partir de 2021. S'ha decidit amb els vots a favor de PSC, ERC, JxCat i Cs i l'abstenció dels comuns, que ho veuen "insuficient".





En un comunicat, els comuns han explicat que el seu posicionament es deu al fet que la baixada es "considera insuficient perquè no és la que el grup havia plantejat" a través de la presidenta de l'AMB, Ada Colau.





La presidenta de l'AMB i alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i la resta dels comuns, van renunciar fa temps a cobrar aquests plusos salarials, però altres membres de la institució, com el vicepresident socialista Antoni Balmón, podia arribar a percebre fins 29.00 euros anualment només per assistir a reunions.









El ple ha acordat una remuneració única de 265 euros per a tots els càrrecs, de manera que es redueixen les assignacions de 885 euros a Colau (que va renunciar a elles) i del vicepresident executiu, Antoni Balmón.





També es veuran reduïdes les dietes dels vicepresidents d'àrea, que actualment són de 730 euros, i les dels altres dos vicepresidents, que ascendien a 575 euros, de manera que, amb el nou import, se'ls s'igualaran les dietes a les dels consellers metropolitans.





L'assistència a la junta de govern serà de 400 euros (anava dels 885 als 420 euros) i a la de portaveus 500 euros (ara és 795). L'assistència de consellers a les comissions informatives seguirà igual: 145 euros.





"No tots els polítics són iguals i amb aquestes renúncies vam demostrar que es pot fer política d'una altra manera i que no hem vingut a enriquir-nos", ha expressat el portaveu dels comuns, Enric Bárcena.





El socialista Josep Perpinyà va defensar el nou sistema de dietes assegurant que no es paga als membres de l'AMB només per assistir a les reunions, sinó per preparar-les i representar els seus respectius grups. No obstant això, Colau va recordar que, amb l'actual llei a la mà, les dietes no són per remunerar el treball sinó l'assistència.





UN INFORME VA ALERTAR QUE LES DIETES SÓN IL·LEGALS





Un informe elaborat per la secretària general de l'AMB va concloure que aquest tipus de dietes no s'ajusten a la llei. En l'informe s'exposa que la normativa només preveu que els membres de Consell de Govern de la institució, que són els càrrecs electes dels 36 ajuntaments representats, puguin percebre dietes per assistir a sessions d'òrgans de govern de l'AMB. No obstant això, no es preveu que puguin cobrar diferent depenent del càrrec que ocupen.





Per arribar a aquesta conclusió, s'han basat en dues sentències de Tribunal Suprem sobre les retribucions dels membres de les corporacions locals.