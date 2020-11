L'AMB congela les tarifes del taxi per a l'any que ve

El Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat aquest dimarts congelar les tarifes de el servei de taxi per a l'any 2021, després d'un acord unitari de el sector en el marc de la Taula Tècnica del Taxi per la situació derivada de la crisi de la Covid-19.

En un comunicat, l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) ha dit que el col·lectiu de professionals del taxi "vol incidir amb aquesta congelació en la sostenibilitat i continuïtat de el sector en un dels moments més difícils de la seva història".





La tarifa de 2021 conservarà els paràmetres de l'aprovada per a 2020, i el sector vol consolidar la Tarifa de Preu Tancat (T3) que s'ofereix a través de 16 aplicacions mòbils que ha tingut una "molt bona acollida" per part dels usuaris.





En aquest sentit, la baixada de bandera es manté en els 2,25 euros; el preu per quilòmetre recorregut és de 1,18 euros; l'hora d'espera segueix a 22,6 euros, i segueixen igual els suplements a l'Aeroport (4,3 euros en origen i destí) i a l'estació marítima Moll Adossat (4,3 euros en origen).





MEDI AMBIENT I COOPERACIÓ

El ple també ha aprovat el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) dotat amb 110 milions per accelerar i impulsar serveis de mobilitat sostenible i transició energètica, així com el Programa d'actuacions de millora del paisatge natural i urbà (PSG) per 18,4 milions .





Així mateix, el Consell Metropolità ha donat llum verda a el Pla director de cooperació internacional de l'AMB 2020-2023, que dóna continuïtat a el Pla director de cooperació 2017-2019, i que manté el compromís de destinar com a mínim el 0,7% dels recursos metropolitans a la cooperació.