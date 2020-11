Argentina decreta tres dies de dol oficial per la mort de Maradona

El món de l'esport, en general, i del futbol en particular s'ha mostrat commocionat per la sobtada mort de Diego Armando Maradona. Des de tots els racons de la planeta les mostres de dolor s'han anat fent paleses, sobretot a través de les xarxes socials.





La mort de l'astre ha estat de tal impacte que el govern de l'Argentina ha decretat tres dies de dol oficial.





El Barça, club en què l'astre argentí va militar durant quatre temporades, va propiciar la seva arribada a el futbol europeu i ha mostrat en les xarxes socials el seu agraïment a l'astre per tot el que li ha donat a el món de el futbol.

Gràcies per tot, Diego pic.twitter.com/hB18LnCkpn - FC Barcelona (@fcbarcelona_es) November 25, 2020

Per la seva banda, el Nàpols, club en el qual va aconseguir els seus majors èxits fora de la seva Argentina natal, també ha volgut mostrar el seu dolor per la mort de què està considerat entre els aficionats napolitans un autèntic déu.

També el Reial Madrid ha volgut mostrar el seu pesar per la mort de l'argentí i ha fet públic un comunicat lamentant la mort de l'exjugador argentí.

Comunicat Oficial: mort de Diego Armando Maradona #RealMadrid - Reial Madrid CF (@realmadrid) November 25, 2020

Per la seva banda, jugadors com Iker Casillas també ha volgut mostrar les seves condelencias per la mort de l'exfutbolista.