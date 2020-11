Maradona seguirà ingressat a l'hospital al patir síndrome d'abstinència

L'exjugador i entrenador argentí Diego Armando Maradona romandrà durant uns dies a l'hospital en el qual es troba ingressat després que els metges li hagin diagnosticat una síndrome d'abstinència. Les informacions apunten que l'exfutbolista pateix problemes derivats del consum d'alcohol i d'alguns medicaments.





Ha estat el mateix metge de l'exjugador, Leopoldo Luque, qui ha reconegut la situació de Maradona després de ser operat d'un coàgul cerebral. "Vam veure que en el postoperatori va tenir alguns episodis de confusió que associem a un quadre d'abstinència, La idea, en línia amb els metges de teràpia, és fer un tractament d'aquest quadre d'abstinència. Creiem que això durarà uns quants dies. estem tots d'acord per fer-ho, i ho farem, és el millor per a Diego ", va afirmar el metge.





El metge va haver de convèncer el jugador perquè romangués ingressat a la clínica no només per la recent operació que se l'havia practicat al cap, sinó per la seva situació general, ja que en principi Maradona es negava a romandre ingressat més temps.





L'equip de metges que s'encarrega del exjugador considera que cal sotmetre a una sèrie de teràpies per evitar una recaiguda que pot perjudicar de nou el seu delicat estat de salut, tot i que s'han mostrat molt satisfet per la manera com està recuperant de la seva operació al cap.