El Corte Inglés no ampliarà plantilla aquest desembre, com feia tots els Nadals

El Corte Inglés, un dels majors ocupadors privats d'Espanya, no pot contractar ningú aquest Nadal. Habitualment la cadena fitxa milers de treballadors per atendre la pujada de la demanda. Per exemple, l'any passat van ser més de 9.000 els nous assalariats.





La direcció ja li ha comunicat als sindicats la renúncia a ampliar la plantilla aquestes festes, segons indiquen tant Vozpópuli i El Mundo. Cal recordar que la companyia ha llançat recentment un ERTO per 10.827 treballadors .





En part és per això que els sindicats consideren lògic que no es contracti a ningú i que, en tot cas, es fomentin la mobilitat interna entre centres de treball. Està per veure com funcionen aquests canvis després de l'acord signat per regular-los aquesta primavera, després de les tensions produïdes pels traslladats a serveis d'alimentació durant el





No és l'únic senyal que mana la companyia que aquesta campanya de Nadal no serà tan rendible com en altres ocasions, per la qual cosa cal estrènyer-se el cinturó.





Per primera vegada en 42 anys, l'empresa ha decidit no muntar la instal·lació infantil nadalenca Cortylandia en el seu emblemàtic centre de Preciados a Madrid. ECI al·lega motius de seguretat relacionats amb el coronavirus.









Façana d'El Corte Inglés a Preciados Madrid en una foto d'Europa Press d'aquest dimecres





La veritat és que la cadena arrossega un any molt complicat, amb una baixada de la facturació interanual del 41% en el primer semestre fiscal, el que va de març a agost.





Amb unes pèrdues de 131 milions en aquest període, ECI, com tots els grans gegants de el comerç, confiava en el Nadal per agafar aire, ja que les festes acostumen a suposar gairebé la meitat de la facturació anual d'alguns departaments.