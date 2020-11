Alta tensió davant el jutge entre Fernández Díaz i el seu ex número dos a Interior

L'exministre del Interior Jorge Fernández Díaz va retreure a el que va ser el seu número dos, Francisco Martínez, que es referís a ell com un "idiota integral", segons consta en els missatges transcrits que s'han incorporat a la causa que investiga l'operació 'Kitchen' i en què tots dos es troben imputats.









Tot això va ocórrer el passat 13 de novembre, durant l'acarament que va celebrar el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló, que investiga aquest operatiu parapolicial que es va crear el 2013 amb l'objectiu d'espiar l'extresorer del PP Luis Bárcenas.





El magistrat va acordar aquesta diligència per enfrontar les contradiccions que tots dos havien manifestat anteriorment en les seves respectives declaracions com investigats per aquesta operació que es va sufragar amb fons reservats destinats al Ministeri de l'Interior.





A l'inici de la trobada, el titular de Jutjat Central d'Instrucció número 6 els va pregar que mantinguessin la "calma suficient" sabent que "no és una diligència agradable". "Sóc conscient, la realitzo poques vegades, però he considerat oportú en aquesta ocasió realitzar-la pel pic de contradicció", va explicar el magistrat.





No obstant això, l'acarament es va celebrar amb tensió i va anar augmentant al llarg de la quasi hora i mitja que va durar. Precisament, arribant a l'hora de declaració, el que va ser titular de el Ministeri de l'Interior va retreure a l'exsecretari d'Estat de Seguretat que li cridés "idiota integral".





epítets DOLOR

"Ha estat per a mi afectivament dolorós (...) els epítets que des de l'any 2017 em dirigeixes", va admetre Fernández Díaz. "Em vas cridar idiota integral per haver dit que jo no gestionava els fons reservats", va recordar en referència als missatges que Martínez va registrar davant notari i que obren en el sumari de la causa.





"M'has cridat idiota integral, m'has cridat cabró, m'has dit fill de puta, em cridaves miserable al costat de Mariano Rajoy i Soraya Sáenz de Santamaría, m'has cridat babau ... amb diferents persones, des de (Eugenio) Pi - ex DAO imputat en aquest cas-, des de (Enrique) García Castaño -ex cap de l'UCAO, també investigadors, perquè has parlat amb mitja Espanya ", va continuar l'exministre.





Francisco Martínez va afirmar que es penedia "d'haver dit aquestes coses", però va aclarir que van ser expressions que va dir a causa del "escalfament" i perquè es trobava "dolgut". No obstant això, el que va ser ministre durant el primer Govern de Mariano Rajoy no va donar credibilitat a les paraules de Martínez i el va culpar de la seva imputació en la peça 7 de el cas 'Tàndem'.





Així mateix, va confessar que pensava que l'acarament s'anava a resumir que el que va ser el seu número dos li demanaria perdó per afirmar que li va requerir informació sobre la 'Kitchen' i que ell admetria les disculpes perquè entenia que en aquest moment Martínez es trobava "en una situació d'estrès". "Som humans i cometem errors", va afegir Fernández Díaz.





Però l'exsecretari d'Estat no va compartir la seva visió i li va preguntar que de què s'havia de "penedir", el que el va portar a l'exministre a demostrar el seu enuig cap a ell: "D'haver fet això, que estem en aquest acarament per tu, que estàs dient que no té cap importància. Estem davant d'un jutge i uns fiscals com investigats. que no té cap importància serà per a tu ", va exclamar Fernández Díaz.





MISSATGES DAVANT NOTARI

En un altre moment de la declaració, Francisco Martínez també va explicar que protocolarizó davant notari els 'SMS' intercanviats amb Fernández Díaz en què parlarien de l'operatiu parapolicial muntat el 2013 entorn Bárcenas perquè se sentia "abandonat" pel que havia estat el seu cap i com a mesura de "prevenció" de cara a com pogués evolucionar la investigació en un moment en què encara no estava implicat.





"En un moment donat, com a conseqüència de les teves nombroses declaracions a la premsa, crec que innecessàries, jo em veig sol i també assenyalat com si jo fos el munyidor de no quina operació sinistra de el Ministeri de l'Interior, que nego un cop més que existís. i em veig assenyalat per tu, que a més de ser el meu amic i ministre i cap era qui em demana que m'assabenti d'això ", ha apuntat Martínez davant la insistència de el ministre a negar que ell requerís informació sobre l'operació.





En aquest sentit, ha afegit que en "cap cas" volia "incriminar" però que no podia "tolerar" que "es digui si fa no fa que jo tenia allà autonomia, iniciativa i que es m'ocorrien idees d'assumptes que no tenien ni el més mínim interès, ni per a mi en termes personals ni per a mi com a secretari d'Estat ".





De fet, ha subratllat que si de veritat hagués volgut perjudicar l'exministre en la investigació judicial s'hauria inventant el contingut dels missatges redactant alguna cosa així com "Paco, ja he conclòs l'operació Kitchen 'o alguna parida d'aquest calibre".





Amb tot això, ha incidit que les entrevistes que va fer Fernández Díaz, afegides a algunes declaracions públiques de la "nova directiva del PP", liderada per Pablo Casado, relacionades amb que no li inclourien en les llistes electorals li van posar "sota una ombra absoluta de sospita "i per això es va sentir" tirat "i va acudir al notari amb la intenció de" protegir-se ".





Així, es va queixar que el PP decidís "apartar" després "assenyalar-li" per la seva possible relació amb l'operació 'Kitchen' i va aprofitar per criticar la conducta "immoral, indigna d'el PP" al respecte: "Si aquest PP de Casado no sap tenir cura de la gent que ha treballat bé, molt em temo que no sabrà cuidar mai als espanyols, als quals no coneix ".





UN ALTRE MOMENT TENS

Amb tot això, l'exministre li va assegurar - "i mirant-te als ulls", li va dir- que si hagués pogut fer alguna cosa per ell "ho hagués fet". "En aquell moment no hi eres investigat, i no em constava que haguessis comès res il·legal. Em vols dir, Paco, em vols dir de què et havia de protegir i com et podia protegir?", Li va preguntar Fernández Díaz.





"Per començar, no declarant coses que a mi em perjudicaven", ha retret Martínez. Segons l'exsecretari d'Estat, el que fa "un líder amb un subordinat que ha treballat bé, fidel, lleial i, a més li té afecte" és cridar i dir: "escolta parlarem d'això" i "no dir res a la premsa ".





"O fins i tot dir-li a la premsa que tot això no té donada a veure amb el relat que s'ha creat de les fanfarronades de el senyor García Castaño i de (José Manuel) Villarejo -comissari jubilat i a la presó provisional, principal investigat de 'Tàndem' - que no tenia a veure. Això és el que li podies haver dit a la premsa i no 'jo no sé res, jo no passava per aquí, no tenia res a veure amb Villarejo' ", ha conclòs l'ex número dos de interior.





EMOTICONS I PARAULES EN ANGLÈS

Una part de l'acarament també es va centrar en discutir l'estil de redacció dels missatges de Fernández Díaz. L'exministre no només va destacar en diverses ocasions que el contingut d'aquests 'SMS' registrats davant notari eren "surrealistes", sinó que va negar ser l'autor dels mateixos. Per això, a més d'aportar un informe pericial que afirma que estan manipulats, va defensar que ell no substitueix la lletra 'c' per la lletra 'k'.





Martínez, que en tot moment es va dirigir cap al seu interlocutor dient-li "ministre", va assegurar Fernández Díaz era "bastant modern" perquè escrivia missatges utilitzant "emoticones" i "amb paraules en anglès". Per això, el va reptar a mostrar-li a jutge quins contactes guarda en el seu telèfon per la lletra 'K'.





Davant tal desafiament, Fernández Díaz ha explicat que té diversos contactes "que comencen per 'C', 'A'" i que per tant a un els posa " 'K', 'A', ia altres 'C', 'A'" . "Vaja, ara sí hi ha la 'k'", ha ironitzat Martínez.