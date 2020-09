La Fiscalia demana imputar Cospedal i Fernández Díaz pel espionaje a Luis Bárcenas

El jutge Manuel García Castelló ha decidit aixecar el secret de sumari del cas Kitchen, en què s'investiga una presumpta trama d'espionatge contra el que va ser tresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas.





Segons les investigacions del jutge, la trama s i va ordir des de les altes esferes del Ministeri de l'Interior i s'assenyala que es va crear un operatiu policial secret amb la missió d'evitar que part de la informació que tenia l'extresorer de PP Viver la llum i pogués ser utilitzada en els jutjats contra el partit.





Després de les dades obtingudes durant aquesta investigació la Fiscalia Anticorrupció ha demanat la imputació de Maria Dolores de Cospedal, exministra de Defensa i ex secretària general del partit quan van succeir els fets, i de l'exministre de l'Interior de l'època, Jorge Fernández Díaz, tots dos part del Govern de Mariano Rajoy. També ha demanat que es cridi a declarar el marit de la política, l'empresari Ignacio López del Hierro.





Durant les indagacions, els investigadors han trobat en el domicili particular de l'excomissari José Manuel Villarejo, un pendrive que contindria converses en què es relaten els passos fets per a la creació de la trama i en la qual es guarden gravacions que poden resultar molt comprometedores per alguns càrrecs populars.





En aquest cas s'investiguen delictes com suborn, malversació de fons públics i prevaricació, i es troben implicats algunes de les persones que van formar part de la cúpula de la policia nacional en la qual època en què Jorge Fernández Díaz era ministre del Interior.