Messi: "Ens deixa però no se'n va, perquè el Diego és etern"

Leo Messi ha volgut mostrar el seu tremend tot quan ha conegut la mort del seu compatriota Diego Armando Maradona. El jugador de el Barça ha enviat una afectuosa salutació als familiars de l'astre mort, que va ser el seu entrenador en la selecció argentina entre els anys 2008 i 2010.





Messi ha enviat el seu missatge a través de les xarxes socials i ha volgut compartir la seva tristesa a Instagram. El jugador blaugrana ha escrit: "Un dia molt trist per a tots els argentins i per al futbol. Ens deixa però no se'n va, perquè el Diego és etern. Em quedo amb tots els moments bonics viscuts amb ell i volia aprofitar per enviar-li el condol a tota la seva família i amics. QEPD ".